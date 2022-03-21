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Tarımsal girdi fiyatlarında tarihi rekor

21.03.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), ocakta yıllık bazda yüzde 57,26, aylık bazda yüzde 10,12 artış gösterdi. Böylece, Tarım-GFE, hem aylık hem de yıllık bazda endeks tarihinin rekorunu kırdı.

Tarımsal girdi fiyatlarında tarihi rekor

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ocak ayına ilişkin Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı. Buna göre, endeks ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 10,12, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,26 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 31,35 yükseldi. Böylece, Tarım-GFE, hem aylık hem de yıllık bazda endeks tarihinin rekorunu kırdı.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 6,99, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 10,57 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 36,1, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 60,78 artış görüldü.

YILLIK VE AYLIK TARIM-GFE'YE GÖRE DEĞİŞİMLER

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 9,4 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 16,34 ile malzemeler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 153,34 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 101,14 ile enerji ve yağlar olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 5 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 2,42 ile malzemeler ve yüzde 4,06 ile hayvan yemi oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 37,91 ile enerji ve yağlar ve yüzde 17,06 ile bina bakım masrafları oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 8,41 ile tohum ve dikim materyali olarak gerçekleşti.

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