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TARKİM halka arz ne zaman başlar ve sonuçlanır? İşte TARKİM hisse fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.04.2021 12:00 | Son Güncelleme

Tarkim halka arz edileceğini duyurdu. Sürecin başlamasıyla birlikte KAP'a da bildirildi. Gübre Fabrikaları iştiraki Tarkim Bitki Koruma halka arz çalışmalarına başlanması kararı aldıklarını kamuoyuna duyurdu. Peki TARKİM halka arz ne zaman başlar ve sonuçlanır? İşte TARKİM hisse fiyatları...

TARKİM halka arz ne zaman başlar ve sonuçlanır? İşte TARKİM hisse fiyatları

Türkiye'de 2004 senesinde faaliyete geçen Tarkim halka arz edilecek. Sürecin başlamasıyla beraber durum KAP'a da bildirildi. Gübre Fabrikaları iştiraki Tarkim Bitki Koruma halka arz çalışmalarına başlanması kararı alındığını kamuoyuna duyurdu. Peki yatırımcıların ve vatandaşların merak ettiği TARKİM halka arz ne zaman başlar ve sonuçlanır?

TARKİM HALKA ARZ NE ZAMAN BAŞLAR VE NE ZAMAN SONUÇLANIR? TARKİM HİSSE FİYATLARI

Şirketten KAP'a yapılmış olan açıklamada, bu kapsamda Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler ile halka arz aracılık sözleşmesi ve şirket değerleme ve danışmanlık sözleşmesi imzalamasına karar verildiği ifade edildi. Tarkim halka arz tarihi ise henüz belli olmadı. Açıklamada bulunan bilgiye göre, Tarkim sermayesinin yüzde 40'ı Gübre Fabrikaları'na, yüzde 60'ı ise Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne ait bulunuyor.

TARKİM NEDİR?

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2009 senesinde Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez ve Bölge Birlikleri ile Gübre Fabrikaları Türk A.Ş tarafından 16.000.000 TL sermaye ile Manisa ilinde kurulmuştur. Firma, bitki koruma ürünleri imalatı, satışı ve pazarlaması konusunda faaliyet göstermektedir. Yakın bir gelecekte de halk sağlığı ve ilaçları imalatı, satışı ve pazarlaması planlıyor.

Tarkim toplamda 20.020 m² arazi üzerine kurulmuştur. Bunun 7.800 m² si kapalı alandır. Kapalı alanlarda üretim tesisleri, herbisit, insektisit, fungisit, Bitki gelişim düzenleyicisi, toz ilaçlar ünitesi, depolar, sıvı ilaçlar ünitesi, idari ve sosyal binalar ile birlikte kalite ve arge laboratuvarı bulunmaktadır.

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