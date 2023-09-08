Tarkim halka arz ne zaman işlem görecek? 2023 Tarkim halka arz borsa işlem tarihi belli mi?

Tarkim halka arz talep toplama işlemleri 5-6 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Bu gelilmenin ardından birçok kişi arama motorlarında "Tarkim halka arz borsada ne zaman işlem görecek?" sorusuna yanıt arıyor. Tarkim halka arza ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte merak edilenler...

TARKİM HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Tarkim halka arz 12 Eylül 2023 tarihinde borsada işlem görecek.

TARKİM KAÇ LOT VERDİ?

Tarkim halka arzında resmi sonuçlar açıklandı. Halka arzda bireysel yatırımcılara maksimum 2 Lot (215 TL) dağıtım yapıldı.

KAP açıklaması henüz gelmedi ancak aracı kurumlar lot dağıtımı yaptı.



