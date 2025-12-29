FİNANS

Tarla fiyatı 2 TL'ye geriledi market fiyatı 35 katına çıktı! Üretici tepki gösteriyor

Kış mevsiminin vazgeçilmez meyvesi mandalinada verimin en yüksek olduğu döneme girildi. Hatay'da hasat devam ederken ürünün tarlada kilogram fiyatı 2 TL'ye kadar geriledi. Defne ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Bal, ürünün marketlerde 35 TL'yi bulan fiyatlarla kat kat fazlasına insanlara satıldığını söyledi.

Hatay'da mandalinada hasat bolluğu üreticinin yüzünü güldürürken tarla ve market fiyatı arasındaki neredeyse 35 katı bulan fark yüzünden üreticiler tepkili.

Türkiye'nin en verimli topraklarından olan Hatay'da mandalina hasadında bereketi yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde soğuk havada başlayan hasatta toplanan mandalinalar, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Tarla fiyatı 2 TL ye geriledi market fiyatı 35 katına çıktı! Üretici tepki gösteriyor 1

MANDALİNA HASADINDA BEREKET

Defne ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Bal, 20 işçiyle beraber mandalina bahçesinde hasat yapıyor. Mandalinada yaşanan bereketle birlikte ürünün tarla fiyatı 2 TL'ye kadar geriledi. Mandalinanın market fiyatının 35 TL'yi bulduğunu ifade eden çiftçi Bal, marketlerin tarla fiyatının kat kat fazlasına ürünleri vatandaşlara sattığını söyledi.

Tarla fiyatı 2 TL ye geriledi market fiyatı 35 katına çıktı! Üretici tepki gösteriyor 2

BAHÇELERDE 1 LİRA, MARKETTE 35

Mandalinada yaşanan bereketle birlikte kilogram fiyatının 2 TL'ye kadar düştüğünü ifade eden çiftçi Mehmet Bal, "Burada 6 dönümlük mandalina bahçemiz var, 2 gündür hasat yapıyoruz. Hasat çok şükür iyi gidiyor ama maliyetleri çok düşük oldu. Fiyatlar 3 yıldır genel olarak çok düşük ve bundan dolayı mandalina ağaçta kalıyor, mandalinayı zararına satıyoruz. İşçiliği mandalina fiyatından yüksek oldu. Bahçelerden mandalina 1 TL ile 2 TL arasında satılırken marketlerde 35 TL arasından insanlara satılıyor. Mandalina geçen yıl olmadı, bir önceki yılda fiyatı düşük kalmıştı. Bu yıl da mandalinanın fiyatından dolayı zarardayız. Kışın etkili olan don yüzünden ağaçlarımızdan bazıları kurudu ve onlardan hasat yapamadık. Kuraklık da bayağı etkili oldu ve ağaçları sulamakta zorlandık. Yağmur yağmadığı için kuyulardan çektiğimiz sularda azaldı. Hasat ettiğimiz mandalinalar Adıyaman'a gidecek. Hasat ettiğimiz bahçeden 10 ton rekolte bekliyorum. Gelecek yıllarda buralarda bir kooperatif kurulursa çiftçiler olarak daha iyi olacak. Biz buradan ucuz satarken marketlerde kat kat fazlasına insanlara satıyorlar" dedi.

Tarla fiyatı 2 TL ye geriledi market fiyatı 35 katına çıktı! Üretici tepki gösteriyor 3

İŞÇİ YEVMİYESİ BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Bahçede mandalina hasadı yapan işçilerin ortalama bin TL ila bin 400 TL arasından yevmiye aldıklarını söyleyen işçi Pınar Bekmez, "Mandalina hasadı yapıyoruz. Mandalinaları kamyona yükledikten sonra sebze haline veya şehir dışına gidiyor. Sabah erken 7'de gelip akşam 4'te bırakıyoruz. Sabah erken saatlerinde çok soğuk olduğu için zor oluyor. Bu yüzden bazen ateş yakıp ısınıyorlar. İşçilerin yevmiyesi kadınlarda bin TL iken erkeklerden bin 200 ila bin 400 TL arasında değişiyor. Burada 20 işçilerle birlikte hasat yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarla fiyatı 2 TL ye geriledi market fiyatı 35 katına çıktı! Üretici tepki gösteriyor 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

