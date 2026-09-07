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Tarlada 14, markette 26.50 TL'den satılıyor! Püskülü bile şifa deposu

Kahramanmaraş’ta mısırda hasat dönemi başladı. Yağışların bitmesinin hemen arkasından sıcakların bastırmasıyla verimi geçen yıla göre yüzde 20 civarında düştü. Püskülleri bile bir çok rahatsızlığa iyi gelen mısır tarlada 14, markette 26.50 TL’den satılıyor.

Tarlada 14, markette 26.50 TL'den satılıyor! Püskülü bile şifa deposu

Kahramanmaraş’ta Şubat ve Mart aylarında ekimi gerçekleştirilen mısırda ilk ürünlerin hasadına başlandı. Kent genelinde devam eden hasatta, özellikle Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde yaklaşık 28 bin dönüm alanda ekilen mısırların hasadı gerçekleştiriliyor.

Tarlada 14, markette 26.50 TL den satılıyor! Püskülü bile şifa deposu 1

Üreticiler, bu yıl yağışların fazla olması ve yağışların ardından sıcaklıkların hızla yükselmesinin mısırın dane doldurma dönemini olumsuz etkilediğini belirterek, verimde geçen yıllara göre yüzde 20 ila 30 arasında kayıp yaşandı. Bölgede ise dönüm başına ortalama 1 ton 100 kilogram verim alınıyor.

Hasadın sürdüğü tarlalarda biçerdöverler çalışırken mısırlar ise hayvan yemi ve tavuk yemi olarak değerlendiriliyor.
Tarlada 14, markette 26.50 TL den satılıyor! Püskülü bile şifa deposu 2

"YAĞIŞLARIN BİTMESİNİN HEMEN ARKASINDAN SICAKLARIN BASTIRMASI ÜRÜNLERİMİZİN VERİMİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, Kahramanmaraş'ta Şubat, Mart ayında birinci ürün olarak mısırın ekildiğini ve hasadın başladığını söyleyerek, "Verim, rekolte yağışlardan kaynaklı biraz düşük. Bu da çiftçimizin buruk bir hasat etmesine neden oluyor. Hasat son hızla devam ediyor ama dediğimiz gibi Kahramanmaraş'ta şu an için verimler her yıla göre yüzde 30 civarında, yüzde 20 civarında bir verim kaybı yaşanıyor. Onikişubat ve Dulkadiroğlu bölgelerinde yaklaşık 28 bin dönüm civarında bir mısır ekilişi var. Hasat bazı bölgelerde erken geldi. Soğukların, yağışların bitmesinin hemen arkasından sıcakların bastırması ürünlerimizin verimini olumsuz etkiledi. Bu nedenle verim kaybı yaşıyoruz. Serbest piyasada şu an için mısırın fiyatı 14 lira civarında seyrediyor. Bölgede dönüm başına ortalama 1 ton 100 ve 1 ton 200 kilogram civarında verim alınıyor" dedi.

Tarlada 14, markette 26.50 TL den satılıyor! Püskülü bile şifa deposu 3

MISIRIN YENİ ADRESİ HAYVAN YEMİ

Üretici Mustafa Kuzugüden ise, "Önceki yıla göre mısırlarımızda verim biraz zayıf. Yağmurların bol olması nedeniyle mısır verimlerimiz zayıf bu yıl. Ürünlerimiz tüccarlara gidiyor oralardan daha sonra hayvan yemi olarak kullanılıyor" diye konuştu.

ŞİFA DEPOSU

Mısır püskülü çay gibi demlendikten sonra sinek ve böcek ısırıklarından kaynaklanan kaşıntı ve ağrıları hafifletmeye yardımcı olabiliyor. Ayrıca, ısırılan bölgeyi bu çayla yıkamak kabarmayı önleyebilir.

Tarlada 14, markette 26.50 TL den satılıyor! Püskülü bile şifa deposu 4

İDRAR SÖKTÜRÜCÜ ETKİSİYLE BİLİNİYOR

Mısır püskülü üzerine yapılan araştırmalarda özellikle idrar söktürücü özelliği üzerinde duruluyor. Bu özelliği nedeniyle geleneksel olarak idrar yollarıyla ilgili bazı şikâyetlerde destekleyici olarak kullanıldığı biliniyor.

Ancak idrar yolu enfeksiyonu, böbrek taşı veya idrar yaparken ağrı gibi belirtiler yaşayan kişilerin yalnızca bitki çaylarına güvenmek yerine sağlık uzmanına başvurması gerekiyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Mısır tarla
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