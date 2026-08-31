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Tarlada 8-10 lira, pazarda 15-20 lira! Üretici kendi yöntemini buldu

Adana’da 23 yıldır kavun üretimi yapan bir üretici, yaklaşık 40 dönüm arazide yetiştirdiği kavunları aracıya ve hale göndermeden doğrudan pazarda tüketiciyle buluşturuyor. Tarlada 8-10 liraya kadar düşen kavun, aracısız satışla 15-20 liradan alıcıya ulaşıyor.

Tarlada 8-10 lira, pazarda 15-20 lira! Üretici kendi yöntemini buldu

Adana’da 23 yıldır ailesiyle birlikte kavun ve karpuz üretimi yapan Fatih Yıldırım, tarlasında yetiştirdiği kavunları hale ya da aracılara göndermek yerine doğrudan pazarda tüketiciyle buluşturuyor. Yıldırım, bu yöntemle hem kendi emeğinin karşılığını almayı hem de kavunu vatandaşlara daha uygun fiyattan sunmayı hedefliyor.

Tarlada 8-10 lira, pazarda 15-20 lira! Üretici kendi yöntemini buldu 1

Kozan ilçesine bağlı Aydın Mahallesi’nde yaklaşık 40 dönümlük arazide kavun yetiştiren Yıldırım, bu sezon yaklaşık 70 ton ürün elde etmeyi bekliyor. 2003 yılından bu yana üretim yapan Yıldırım, hasat ettiği kavunları ailesiyle birlikte pazara götürerek doğrudan satış gerçekleştiriyor.

ARACI OLMAYINCA FİYAT DAHA UYGUN OLUYOR

Kavunlarını yaklaşık 20 yıldır pazarlarda kendisinin sattığını belirten Fatih Yıldırım, ürünün hale girmeden doğrudan tüketiciye ulaştırılmasının hem üretici hem de vatandaş açısından avantaj oluşturduğunu söyledi.

Tarlada 8-10 lira, pazarda 15-20 lira! Üretici kendi yöntemini buldu 2

Yıldırım, tarlada oluşan fiyat ile tüketicinin karşılaştığı fiyat arasındaki farka dikkat çekerek, "Biz aracı girdirmiyoruz, hale sokmuyoruz. Marketlere ve pazarlara kendimiz satıyoruz. Hale girmeden tarladan halka direkt ulaştırıyoruz. Tarlada kavun için 8-10 lira arasında fiyat veriliyor. Tonaj olarak alındığında 10 lira deniyor. Tarlanın tamamını aldıklarında ise 10 liranın da altına düşebiliyor. Bu durumda çiftçi zarar ediyor" dedi.

Tarlada 8-10 lira, pazarda 15-20 lira! Üretici kendi yöntemini buldu 3

Kavunları kendilerinin pazara götürmesiyle daha yüksek gelir elde ettiklerini ifade eden Yıldırım, "Biz bu şekilde sattığımızda kilosu 15-20 liraya geliyor. Aracı girdiği zaman ise tüketiciye ulaşan fiyat 25 liranın üzerine çıkabiliyor. Böylece biz de kazanıyoruz, vatandaş da daha uygun fiyata kavun alıyor" diye konuştu.

Tarlada 8-10 lira, pazarda 15-20 lira! Üretici kendi yöntemini buldu 4

70 GÜNLÜK EMEĞİN ARDINDAN 1,5 AYLIK HASAT

Kavun yetiştirmenin uzun ve yoğun emek gerektirdiğini anlatan Yıldırım, ürünün ekiminden hasada kadar yaklaşık 70 günlük bir sürecin bulunduğunu söyledi. Yıldırım, "Ürün tarlaya düştüğünde yaklaşık 70 gün sonra çıkıyor. 70 gün boyunca çiftçi tarlaya gelip emek etmek zorunda. Bizim burada hasat dönemi yaklaşık 1-1,5 ay sürüyor. Bir gün kavun topluyoruz, bir gün pazarda satıyoruz, sonraki gün yeniden topluyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarlada 8-10 lira, pazarda 15-20 lira! Üretici kendi yöntemini buldu 5

GÜNEŞİ TAMAMEN ALAN KAVUNUN TADI FARKLI

Yıldırım, bölgede yetiştirilen kavunun kendine has bir tat ve aromaya sahip olduğunu belirterek, bunda açık tarla üretiminin önemli bir etkisi olduğunu dile getirdi.

Ürettikleri kavunun lezzetine ve kokusuna vurgu yapan Yıldırım, "Çok güzel şiresi olan, tadı ve kokusu olan bir kavun. Sarı kavun, sarı burun olarak biliniyor. Bizim burada yetişen kavunun lezzeti ve aroması adeta akide şekeri gibi. Açık tarla ürünü olması, güneşi tamamen alması tadına ve kokusuna yansıyor" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
karpuz kavun Üretici Adana
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