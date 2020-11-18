Tarlada kalan kirli ve saçılmış pamuklar geçim kaynağı oldu

Şanlıurfa’da hasat edilen pamukların ardında kalan ‘başak’ diye adlandırılan kirli ve saçılmış pamuk dar gelirli ailelerin geçim kaynağı oldu. Pamuk tarlaları sabahtan aksama kadar pamuk toplayan isçilerle dolup taşıyor. Hasadı yapılan pamuğun ardında tarlada zor şartlar altında pamuk toplayan gençler, günlük yaklaşık 25 kilogram pamuk toplayabiliyor. Topladıkları pamuğun kilosunu da yol kenarlarında kurulan seyyar tezgahlarda 1 ila 1,5 lira arasında değişen fiyatlarla satıyorlar. Gençler, kazandıkları parayla da aile geçimine katkıda bulunuyor.

'AİLEMİZE DETREK SAĞLIYORUZ'

Ailesine maddi yönden destek sağlamak için pamuk topladığını belirten Elif Yücel, “Biz burada hasadı yapılan pamuğun ardında kalan atıkları topluyoruz. Bizim ailenin durumu iyi değil, o yüzden gelip arta kalan pamukları topluyoruz. Ailemize destek sağlıyoruz. Topladığımız pamukları satıp, ailemize veriyoruz. Günlük 10 ile 20 lira arasında para kazanıyorum. Soğukta, çamurda gelip, zor şartlar altında pamuk topluyoruz. İnşallah büyüklerimiz bize yardım ederler” dedi.