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Tarlada sıkı denetim: Ürün kaybına geçit yok

Kırklareli'nde hasat döneminde biçerdöver denetimleri sürüyor. Ürün kayıplarını azaltmak ve yangın riskini önlemek için kontroller artırıldı.

Tarlada sıkı denetim: Ürün kaybına geçit yok

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından il genelinde sürdürülen denetimlerde, hasat çalışmalarında görev yapan biçerdöverlerin teknik yeterlilikleri, operatör belgeleri ve dane kaybı oranları kontrol ediliyor. Ekipler, denetimler sırasında üreticiler ve biçerdöver operatörlerine hasat sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da bilgilendirmelerde bulunuyor. Yapılan kontrollerle hasat sırasında meydana gelebilecek ürün kayıplarının en aza indirilmesi, tarımsal verimliliğin artırılması ve çiftçilerin emeklerinin korunması hedefleniyor.

Tarlada sıkı denetim: Ürün kaybına geçit yok 1

Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle tarım arazilerinde çıkabilecek yangınlara karşı da uyarılarda bulunan teknik personeller, biçerdöverlerde yangın söndürme tüpü bulundurulmasının önemine dikkat çekiyor. Ayrıca hasat sırasında oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması konusunda üreticilere bilgi veriliyor.

Tarlada sıkı denetim: Ürün kaybına geçit yok 2

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hasat dönemi boyunca denetim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirterek, üreticilerin kurallara uygun şekilde hareket etmelerinin hem ürün kayıplarını azaltacağını hem de muhtemel riskleri önleyeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli denetim tarım
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