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Yağının da küspesinin de ekonomik değeri var: Yeni gözde oldu

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen aspir tohumu çeşidinin demonstrasyon ekim alanlarında teknik incelemeler gerçekleştirildi.

Yağının da küspesinin de ekonomik değeri var: Yeni gözde oldu

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen arazi kontrollerinde, demonstrasyon sahasında yetiştirilen aspir bitkilerinin gelişim durumu, verim potansiyeli ve genel tarla performansı değerlendirildi. Çalışmalar kapsamında bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığı ile bölge iklim ve toprak şartlarına uyumu da incelendi.

Yağının da küspesinin de ekonomik değeri var: Yeni gözde oldu 1

ALTERNATİF YAĞ BİTKİSİ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Kuraklığa dayanıklı yapısıyla dikkat çeken aspir, su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgelerde üreticiler için önemli bir alternatif ürün olarak gösteriliyor. Tohumlarından elde edilen yağ, yüksek doymamış yağ asidi içeriği sayesinde yemeklik yağ üretiminde kullanılırken, kozmetik, ilaç, boya ve biyodizel sektörlerinde de değerlendirilebiliyor.

HAYVANCILIĞA DA KATKI SAĞLIYOR

Aspir tohumlarının yağının alınmasının ardından geriye kalan küspesi ise yüksek protein içeriği sayesinde hayvan yemi olarak kullanılıyor. Bu yönüyle aspir, hem bitkisel yağ üretimine hem de hayvancılık sektörüne ekonomik katkı sağlayan stratejik tarım ürünleri arasında yer alıyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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aspir yağı aspir tohum yağ
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