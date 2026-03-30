Tarladan depoya, depodan müşteriye: Yaş sebze ve meyve tedariğinde MNB Grup farkı

Yaş sebze ve meyve sektöründe rekabet avantajı sağlamak; sadece ürüne ulaşmakla değil, doğru ürünü en taze haliyle, yüksek kalite standartlarında ve güçlü bir lojistik ağ ile sunabilmekle mümkündür. MNB Grup Gıda Tarım Ürünleri, bu entegre yaklaşımı sahaya taşıyan sektörün öncü markalarından biri olarak öne çıkıyor.

KÖKLERDEN GELEN GÜVEN: 1980’DEN GÜNÜMÜZE UZANAN BAŞARI HİKAYESİ

MNB Grup’un vizyonunun temelinde, derin bir ticari geçmiş ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir iş kültürü yatıyor. Temelleri 1980 yılında Bitlis’in Doğruyol köyünde Abdulkerim Yoldaş’ın ticaret hayatına atılmasıyla atılan bu hikâye, bugün kurumsal ve devasa bir operasyon modeline dönüşmüş durumda.

Aileden gelen bu güçlü mirası profesyonel bir iş modeline taşıyan Yoldaş kardeşlerin (Bedri, Bedirhan, Neşat, Kadri, Tahsin ve Mahsun Yoldaş) liderliğinde büyüme ivmesi hızlandı. 2008 yılında perakende sektörüyle başlayan yolculuk, kazanılan sektörel deneyimlerle 2016 yılında MNB Grup’un kurulmasıyla ulusal çapta bir kurumsal yapıya ulaştı.

ENTEGRE TEDARİK ZİNCİRİ VE OPERASYONEL MÜKEMMELLİK

Firmanın temel misyonu, taze gıda tedarikini uçtan uca yönetmektir. MNB Grup, sadece alım-satım yapan bir aracı değil; sistemi kuran ve yöneten bir operasyon aklıyla hareket eder. Bu entegre iş modeli şu temel aşamalardan oluşur:

Doğru Kaynaktan Temin: Ürünlerin en verimli tarım arazilerinden, doğru zamanda hasat edilmesi.

Ürünlerin en verimli tarım arazilerinden, doğru zamanda hasat edilmesi. Modern Depolama: Tazeliği koruyan soğuk hava depoları ve uygun iklimlendirme sistemleri.

- Standart Paketleme: Ürün güvenliğini ve hijyeni sağlayan, pazar taleplerine uygun paketleme süreçleri.

- Hızlı ve Güvenli Lojistik: Ürünlerin besin değerini kaybetmeden, zamanında son tüketici noktalarına ulaştırılması.

SANAYİ TİPİ ÜRETİM VE SÖZLEŞMELİ TARIM GÜCÜ

MNB Grup, sadece ticari dağıtım ağında değil, üretim ayağında da değer zincirine doğrudan temas ediyor. 2021 yılında başlanan Domates Rio üretimi, bugün yılda 1500-2000 dönüm ekim alanına ulaşmış durumda. Sektör devi TUKAŞ ile yapılan stratejik iş birlikleri, firmanın sanayi domatesi tedariğindeki gücünü ve sektördeki söz hakkını pekiştiriyor.

Bunun yanı sıra firma, yılın 12 ayı boyunca sürdürdüğü faaliyetlerini sözleşmeli tarım uygulamalarıyla destekliyor. Bu çiftçi odaklı yaklaşım; sürdürülebilir tarımı desteklerken, üreticiyle uzun vadeli güven bağları kurarak tedarik güvenliğini maksimum seviyeye çıkarıyor.

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ İLE 50'DEN FAZLA ÇEŞİT

Farklı müşteri segmentlerinin ve kanalların taleplerine hızla cevap verebilen geniş bir tedarik kapasitesine sahip olan MNB Grup, ana sayfasında gururla paylaştığı 12.100’ü aşkın memnun müşteri referansıyla kalitesini tescilliyor. Firmanın öne çıkan ürün grupları şunlardır:

- Domates Çeşitleri: Rio, Salkım, Pembe, Kokteyl, Şeker Domates

- Kavun Çeşitleri: Kırkağaç, Galya

- Salatalık Çeşitleri: Çengelköy, Standart Salatalık

- Diğer Taze Ürünler: Nar, Kabak, Çalı Fasulye ve toplamda 50'den fazla ürün seçeneği.

GÜÇLÜ LOJİSTİK VE GENİŞ DEPO AĞI (İSTANBUL & ANTALYA)

Yaş sebze ve meyve operasyonlarında "zaman" ve "lokasyon" en kritik unsurlardır. Operasyonel çevikliğini coğrafi yaygınlığıyla destekleyen MNB Grup, ticaretin ve tarımın kalbinin attığı stratejik noktalardaki modern depo ağıyla kesintisiz hizmet sunuyor:

İletişim ve Lokasyon Bilgileri:

- Resmi Web Sitesi: www.mnbgrupgida.com

- Telefon: +90 (534) 341 50 62

- E-posta: mnbgrupgida@gmail.com

İstanbul (Merkez Depo): Kocatepe Mahallesi, Gümrük Caddesi İskelesi A Blok Sitesi, Megacenter Blok No: 89 İç Kapı No: 917 Bayrampaşa / İstanbul

Antalya Lojistik Ağları:

- Serik Depo: Cumhuriyet Mahallesi, 5059 Sokak, Hal Müdürlüğü Arkası, MNB Grup, Serik / Antalya

-Finike (Sahilkent) Depo: Sahilkent Mahallesi, Fatih Caddesi, Karaküçük Soğuk Hava Deposu, No: 111, Finike / Antalya

- Gazipaşa Depo: Sarıağaç Mahallesi, Turgut Özal Caddesi No: 92, Gazipaşa / Antalya

Sektörde Geleceğin Güvencesi Bugün gıda tedarikinde güven; tedarik disiplini, ürün standardizasyonu ve sürdürülebilir lojistik kabiliyetiyle inşa edilir. MNB Grup Gıda Tarım Ürünleri, tarladan depoya, depodan müşteriye uzanan süreci tek bir iş aklıyla yöneterek, sektörde çözüm ortağı arayan tüm işletmeler için en güçlü alternatif olmaya devam ediyor.