TARSİM nedir? TARSİM hangi zararları karşılar? TARSİM'in açılımı, müşteri hizmetleri ve telefon numarası

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türk menşeili firmalar, çalıştıkları iş alanı fark etmeksizin devlet desteği alabilmektedirler. Ülke ekonomisinde çok önemli bir yer tutan tarım faaliyetleri için de devlet kaynaklı imkanlar ve destekler sağlanmaktadır.

TARSİM, açılımı Tarım Sigortalar Havuzu olan bir ifadedir. Kısaca TARSİM olarak anılır. Devlet destekli bir tarım sigortası olan TARSİM, 2005 yılında çıkan 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu denetiminde kurulan Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Anonim Şirketi, çiftçilerin ürünlerini meydana gelebilecek hasarlara karşı güvenlik altına alınabilmesini amaçlamaktadır.

TARSİM'in açılımı hedefini de kapsamaktadır. Devlet destekli olan bu tarım sigortası, anlaşmalı olan acenteler aracılığı ile gerçekleştirilebilmektedir. Oluşturulan havuz sistemi tüm işlemlerin tek bir çatı altında ve tek bir standarda bağlı olarak gerçekleştirilebilmesini sağlar. Ayrıca güvenlik ve süreklilik açısından da son derece önemlidir.

TARSİM hangi zararları karşılar?

TARSİM sigortası tarım ürünlerinin zararlarına karşılık oluşturulmuş bir sigortadır. Çiftçilerin tarım faaliyetleri süresi boyunca olası risklere ve hasarlara karşı ürünleri, emekleri, hayvanları güven altına almayı sağlar. Özellikle anında müdahalesi ve engellenmesi mümkün olmayan doğal afetlere karşı çiftçiyi ve ürünleri koruyan bir sigorta türüdür.

Bu sigortadan talep eden her tarım üreticisi beli başlı prosedürleri yerine getirdikten sonra yararlanabilmektedir. Öncelikli işlem olarak, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kayıt sistemine, üretimin yapıldığı alan ile ilgili kayıt yaptırılması gerekir.

TARSİM hangi kuruma bağlıdır?

TARSİM sigorta hizmeti direkt olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlıdır. Türkiye’de devlet destekli olan tarım sigortası poliçelerinin, hasar ve üretim işlemlerinin yapılması için oluşturulmuş bir havuz olarak da tanımlanmaktadır. Bu alanda herhangi bir soru ya da sorun için oluşturulmuş olan TARSİM müşteri hizmetleri çağrı merkezi ALO TARSİM 172 istenildiği takdirde aranabilmektedir.

Ayrıca 7 gün 24 saat hizmet veren TARSİM iletişim hattı da bulunur. TARSİM telefon numarası 0 850 250 82 77’dir. TARSİM girişi online uygulama ya da internet sitesi üzerinden de gerçekleştirilebilir. Bu uygulama üzerinden TARSİM ile ilgili çeşitli işlemler yapılabilmektedir. Zarar ihbarı ya da çeşitli soruların yanıtları için TARSİM ile iletişim kesintisiz olarak her gün ve her saat mümkündür.