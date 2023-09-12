Tartışma konusu olmuştu! Boşanmak isteyenler avukatlara o taleple koştu… Nafakaya ‘dolar’ kalkanı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, Türkiye’de 2021 yılında 563,140 çift dünya evine girdi. Ancak, 2022 yılında bu sayı 574,358’e yükseldi, evlenen çiftlerin sayısındaki artış dikkat çekiyor. Evlenen çiftlerin artmasına rağmen, boşanan çiftlerin sayısı da artış gösterdi. 2021 yılında 175,779 çift boşanırken, 2022 yılında bu sayı 180,954’e çıktı. Enflasyonist ortam, boşanma davalarına da yansırken, bu artışın yanı sıra, enflasyonun etkisinden korunmak için nafakanın döviz cinsinden belirlenmesine yönelik talepler de artıyor.

Dünya Gazetesi’nden Julide YiğitTürk Gürpınar’ın haberine göre Avukat Buket Altufan Ulu, son dönemlerde nafakaların yabancı para üzerinden belirlenmesi talepleriyle karşılaşmaya başladıklarını söyledi. Ulu, “Nafakaların döviz olarak belirlendiği örnekleri görmeye başladık” dedi.

Ulu, bu durumun daha çok anlaşmalı davalar için geçerli olduğunu da ekledi.

EKONOMİK DURUM BOŞANMALARI ETKİLEDİ

Ekonomik durumun boşanmaları etkilediğini söyleyen Ulu, “İki türlü etkiliyor aslında. Ekonomik kriz depresyonu beraberinde getiriyor. Sıkıntılarınız varsa bir de bu eklendiğinde bir noktada belki adım atacak bile gücünüz kalmıyor ve evliliği sürdürmemeyi tercih ediyorsunuz. Diğer türlü de yaşanan ekonomik krizin yarattığı sorunlar evlilik kurumunu sarstığı için dolaylı olarak bir boşanma sürecine yol açıyor” diye konuştu.

Türkiye’de evlilik oranlarının artmasına karşılık boşanma yüzdelerinin her yıl arttığını ifade eden Ulu, “Nüfusun artışına paralel evlilik son yıllarda boşanmadan daha yüksek bir artış gösteriyor. Ama boşanmalar da pandemi ve üzerine yaşanan ekonomik kriz ile 2021- 2022 yıllarında istikrarlı şekilde arttı” şeklinde açıklamada bulundu.

AİLE HUKUKUNA ARABULUCU UYGULAMASI

Geçtiğimiz günlerde bir süredir gündemde olan süresiz nafaka konusunda değerlendirmede bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Özellikle aile hukuku ile ilgili geniş bir çalışmamız var. Aile hukukunu sil baştan ele alacağız. Aile hukukunda arabuluculuğu getirmek lazım. Şu anda aile hukukunda mümkün değil. Aslında birçok ülkede aile hukuku alanında arabuluculuk uygulaması iyi gidiyor. Türkiye'de de aile hukukunda arabuluculuk söz konusu olursa. Boşanma, tazminat, nafaka sorunları ile ilgili arabuluculuk olabilir. Vatandaşların mağduriyetini gidermemiz lazım. Her iki tarafı da dikkate alarak bir çözüm bulunmalı" ifadelerini kullanmıştı.



