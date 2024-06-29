Tartışma konusu olmuştu! Yurt dışı çıkış harcı için zam kesinleşti: 'Çalışma var, makul bir oran olacaktır'

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 150 TL olan 2024 yurt dışı çıkış harç ücretinin 3 bin TL olması yönünde öneride bulunduğu öğrenilmişti. Önerinin, ‘etki analizi’ bölümünde ise 2023 yılında 8 milyon 743 bin 760 kişinin yurt dışına harç ödeyerek çıkış yapmış olduğu hatırlatılarak, "2024 yılında da aynı sayıda kişinin yurt dışına harç ödeyerek çıkış yapacağı varsayımı ile 6 aylık gelir etkisinin 12,5 milyar TL olacağı hesaplanmaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.

Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yurt dışı çıkış harcını 3000 TL değil de 1000 ila 1750 TL aralığına çıkarmayı hedeflediği iddia edilmişti.

ZAMMIN GELECEĞİ NETLEŞTİ

Tartışma yaratan ‘10 kata kadar zam’ iddiası için yeni bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı bir canlı yayında yurt dışı çıkış harç ücretleri için zam sinyalini verdi ama rakamı söylemedi.

“MAKUL BİR ORAN OLACAKTIR”

"Yurt dışı çıkış harcı 3 bin lira olacak" iddialarına yanıt veren Yılmaz, "Orada bir rakam henüz söz konusu değil. Ama bu tartışılan bir konu. Ama makul bir oran olacaktır diye inanıyorum" dedi.

“GÜNCELLENMEMİŞ BİR RAKAM, ÇALIŞMA VAR”

“Geçmişte daha yüksekmiş sonra bir ara çok düşürülmüş ve güncellenmemiş bir rakam. Bunun üzerinde bir tartışma, bir çalışma var” ifadelerini kullanan Yılmaz, “Bunun sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Etkiler değerlendirilmeden bir rakamsal şey söylemem doğru olmaz" açıklamasını yaptı.







