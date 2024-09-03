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Tartışma yaratacak ÖTV açıklaması! Canlı yayında ‘Böyle bir düzen olur mu?’ diyerek anlattı…

03.09.2024 09:52
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Vergide adalet tartışmaları sürerken gündem yaratacak bir çıkış geldi. Vergi uzmanı Ozan Bingöl katıldığı bir canlı yayında lüks saatten vergi alınmadığını belirterek “İlk 7 ayda lüks saate 200 milyon dolar para ödenmiş. Saatin kendisinde olmayan ÖTV, saatin kayışında var. Böyle bir düzen olur mu?” dedi.

Tartışma yaratacak ÖTV açıklaması! Canlı yayında ‘Böyle bir düzen olur mu?’ diyerek anlattı…

Vergi sistemi tartışmaları sürerken Sözcü TV’de uygulamadaki ÖTV oranlarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanıldı. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl lüks saatten vergi alınmadığını öne sürerek canlı yayında şu şekilde konuştu:

“İlk 7 ayda lüks saate 200 milyon dolar para ödenmiş. Bu ülkede mutfak tüpünden, doğal gazdan alınan ÖTV… Tırnak makasından, tıraş köpüğünden, güneş kreminden, törpüden alınan ÖTV, o 200 milyon dolarlık saatlerden alınmıyor. Saatin kendisinde olmayan ÖTV ise saatin kayışında var. Böyle bir düzen olur mu? Böyle bir sistem olur mu?”

Bingöl’ün lüks saatten alınan vergi ile ilgili yaptığı bu açıklama sosyal medyada da ses getirdi. Yapılan yorumlarda “Çok lüksten çok vergi alınmalı. Vergide adaletin ilk adımı atılmış olur” gibi ifadeler kullanıldı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ÖTV saat Ozan Bingöl
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