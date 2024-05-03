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Tartışmaların odağında olan Boğaziçi rektörü Prof. Dr. Naci İnci Turkcell'in yönetimine girdi! Maaşı da belli oldu

03.05.2024 11:54
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Beklenen KAP açıklaması da geldi! Turkcell'de yeni dönem başladı. Yeni oluşturulan yönetim kurulunda dikkat çeken isimler de var. Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Naci İnci, yönetim kurulunda yer alırken Arda Ermut da yine yönetim içerisinde kendisine yer buldu.

Tartışmaların odağında olan Boğaziçi rektörü Prof. Dr. Naci İnci Turkcell'in yönetimine girdi! Maaşı da belli oldu

Prof. Dr. Naci İnci, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Turkcell yönetimine girdi. Naci İnci, 2021 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevinde yer alıyor. Naci İnci sık sık tartışmaların hedefinde yer almıştı. Naci İnci'nin 150 bin TL maaş alacağı ifade edildi.

NACİ İNCİ TURKCELL YÖNETİMİNE GİRDİ

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi eski başkanı Salim Arda Ermut da Turkcell'in içerisinde Yönetim Kurulu Üyesi oldu. DEİK Başkanı Nail Olpak da yine Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

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Turkcell’in 2 Mayıs 2024’te gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısının ardından yeni yönetim kurulu belirlendi. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Sir Julian Horn-Smith ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Afif Demirkıran ve Hüseyin Arslan görevinden ayrıldı. Bu isimlerin yerlerine Arda Ermut Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi olurken,
Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. İdris Sarısoy Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

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Turkcell’in yeni yönetim kuruluyla ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, “Türkiye’nin Turkcell’i olarak 30 yıldır en yeni teknolojileri vatandaşlarımızla buluşturmanın ve ülkemiz için çalışmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı Dijitalin Yüzyılı yapma hedefimizi gerçekleştirmek için yeni yönetim kurulumuzla çalışacağız. Bu vesileyle, görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyelerimize özverili çalışmaları ve emekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Yönetim kurulumuza yeni katılan üyelerimize görevlerinin hayırlar getirmesini diliyorum. Daha da güçlü bir takım olarak, üretmeye ve ülkemiz için yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Canlı Borsa


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