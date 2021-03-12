Tasarruf finansman şirketleri BDDK kapsamına alındı

BDDK'dan yapılan açıklamada, 7292 sayılı "Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı ve "Söz konusu düzenleme ile ülkemizde faaliyet gösteren Tasarruf Finansman Şirketleri, 6361 sayılı 'Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu' kapsamında Kurumumuz düzenleme ve denetimi yetkisi altına alınmıştır" denildi.

TASARRUF ŞİRKETLERİ BDDK'NIN YETKİSİ ALTINDA

Yasada, tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin bir ay içinde BDDK'ya başvurmak ve durumlarını "yasaya uygun hale getireceklerine" ya da müşteri hak ve menfaatlerini zarar uğratmadan "tasfiye olacaklarına" ilişkin bir plan sunmak zorunda oldukları anımsatılan açıklamada, bu nedenle tasarruf finansman faaliyeti yürüten tüm kişi ve kuruluşların "7 Nisan'a kadar aşağıda yer verilen bilgi ve belgelerle, kanun hükümlerine intibak etmek ya da tasfiye olmak üzere" BDDK'ya başvurmak zorunda oldukları vurgulandı ve şöyle denildi: