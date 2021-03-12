Merkez Bankası'nın Olağan Genel Kurulu tarihi belli oldu

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart Salı günü saat 14.00’te İdare Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında toplantıya basın mensupları alınmayacak.

Basın mensupları ile toplantıya katılım sağlayamayacak olan pay sahipleri, TCMB internet sitesinde yer alan "Canlı Yayın" sayfasından genel kurul toplantısını canlı olarak takip edebilecek.

Genel kurul toplantılarına ilişkin bilgi, TCMB internet sitesinin Banka Hakkında/Kurumsal Yapı/Genel Kurul bölümünde yer alıyor.

(AA)



