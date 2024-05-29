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Tasarruf paketi sonrası yeni iddia: 'Artık ücret ödenecek' denilmişti: SGK'dan açıklama geldi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
29.05.2024 15:45
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), şehit yakınlarının ayrıcalıklarının kaldırıldığı, katılım payı ve ilave ücret alındığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Tasarruf paketi sonrası yeni iddia: 'Artık ücret ödenecek' denilmişti: SGK'dan açıklama geldi

SGK, şehit yakınlarının ayrıcalıklarının kaldırıldığı, katılım payı ve ilave ücret alındığına dair iddialarla ilgili kamuoyuna açıklama yaptı.

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

SGK, 29 Mayıs tarihinde bazı sitelerde yer alan "Kamuda Tasarruf Paketi kapsamında ayrıcalıkların kaldırıldığı ve artık ücret ödemek durumunda oldukları" ifadesinin doğru olmadığını; şehit yakınlarının ayrıcalıklarının kaldırıldığı, katılım payı ve ilave ücret alındığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

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SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şehit yakınlarının ayrıcalıklarının kaldırıldığı, katılım payı ve ilave ücret alındığına dair iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

29 Mayıs tarihinde bazı haber sitelerinde yer alan "Kamuda Tasarruf Paketi kapsamında ayrıcalıklarının kaldırıldığı ve artık ücret ödemek durumunda oldukları" ifadesi doğru değildir.

Katılım payı ve ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri, haller ve kişiler kanunla belirlenmiş olup 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Sağlık Uygulama Tebliği'nde düzenlemeler mevcuttur. Bu düzenlemelere göre;
2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,

• Harp malûllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,
katılım payı,

2330 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,

• Harp malûllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, ilave ücret alınmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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