TAŞERONA KADRO 2023 SON DURUM: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, şartları neler? Meclis bugün olağanüstü olarak toplanacak

Taşerona kadro ile ilgili son dakika açıklamaları kamu kurumlarında taşerona bağlı olarak çalışan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 90 bin taşerona kadroya ilişkin detaylar TÜRK-İŞ ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeleri sonrası şekillenmişti. İşte, 25 Temmuz 2023 Salı günü itibarıyla taşerona kadroda son durum...

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Taşerona kadro ile ilgili Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son açıklamasında "Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." ifadelerini kullanmıştı.

Taşerona kadro çalışmalarının tamamlanması konusunda ise henüz bir tarih açıklaması bulunmuyor. Öte yandan TBMM Genel Kurulu, bugün (25 Temmuz 2023 Salı) saat 15.00'te olağanüstü toplanacak.

TAŞERONA KADRO MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Taşeron kadro Türkiye Büyük Millet Meclis'inde beklenen ilk konular arasında yer alıyor.

GEÇİCİ İŞÇİ KADROYA ALINMIŞTI!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yapılan açıklamada; İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödeneceği belirtilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN - TÜK-İŞ BAŞKANI ATALAY GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Genel Merkezi'nde görüşme gerçekleştirmişti. Atalay yaptığı açıklamada "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

TAŞERONA KADRODA SON DURUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde ilk sırada geçici işçi sorunu yer alıyordu. Bu çalışmanın tamamlanması ardından sırada taşerona kadro yer alıyor.

