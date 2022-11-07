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Taşerona kadro ne zaman çıkacak? 90 bin işçinin gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek taşerona kadro müjdesinde!

07.11.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taşerona kadro ne zaman çıkacak, sorusunun yanıtı merak konusu olurken 90 bin işçinin gözü bugün (7 Kasım 2022 Pazartesi) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine toplantısı sonrası yapılacak açıklamaya çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce konu ile ilgili yaptığı açıklamada 1 milyon taşeron işçisine kadro verildiğini belirterek yeni kadro için tarih vermişti. Peki, Taşerona kadro ne zaman çıkacak? İşte taşerona kadroda son durum...

Taşerona kadro ne zaman çıkacak? 90 bin işçinin gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek taşerona kadro müjdesinde!

Taşerona kadro konusunda son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakın takip ediliyor. Bugün Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taşerona kadro konusunda açıklamada bulunacak. Toplantıda başörtüsüne yasal güvence ve aile düzenlemesini içeren anayasa değişikliğine ilişkin son durumun yanı sıra birçok konu ele alınacak. EYT (Emeklilikte yaşa takılanlar), taşerona kadro verilmesi, TOKİ ucuz konutları Kabine toplantısında ele alınacak konulardan bazıları. İşte taşerona kadroda son durum...

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TAŞERONA KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

Taşerona kadro konusu bugün (7 Kasım 2022 Pazartesi) Kabine toplantısında ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulunacak.

Taşerona kadro konusunda son durum da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası netleşecek.

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Öte yandan yaklaşık 7 milyon asgari ücretli, 4 milyon civarında EYT'li, 550 bin sözleşmeli memur, 120 bin taşeron işçi, 50 bin geçici işçi ile milyonlarca emeklinin gözü, kasım ve aralıkta yapılacak düzenlemelerde.

Kamudaki taşeron işçilere ilişkin soru üzerine Bakan Bilgin daha önce yaptığı açıklamada, taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçen yıllarda hükûmetin önemli reforma imza attığını ve yaklaşık 1 milyon taşeron işçisine kadro verildiğini anımsatmıştı.

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O dönem kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan 90 bin işçinin, çeşitli sebeplerle kadro imkanından faydalanamadığını belirten Bilgin, "Onların kadroya alınması konusunda çalışmamız devam ediyor. Tahmin ediyorum onu kasım ayı içerisinde sonuçlandırırız." ifadelerini kullanmıştı.

KAPSAM DIŞI OLAN TAŞERON İŞÇİLER KADRO BEKLİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen'in yürüttüğü, sözleşmelilere kadro çalışmasında sona gelindiği aktarılmıştı.

Bu çalışmayla, sözleşmeli memurlar iş güvencesi ve tayin hakkına kavuşacak.

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Taşeron ve geçici işçiler kamuda kadro bekleyen diğer kesim olarak öne çıkıyor. 50 bine yakın geçici işçinin kamuda kadroya alınması için de çalışmalar sürüyor.

Bununla birlikte, 24 Aralık 2017'deki 696 sayılı KHK'nin kadro kapsamının dışında kalan taşeron işçilerin de kadro talebi devam ediyor. Sayılarının bugün itibarıyla 120 bin civarında olduğu tahmin edilen kamudaki taşeron işçiler için de ilerleyen günlerde kadro sürecinin hızlanması bekleniyor.

Bu kapsamda, kamuda 550 bin civarındaki sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla kasım ayında başlayacak süreç, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret artışı ve EYT düzenlemesiyle devam edecek.

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