TAŞERONA KADRO SON DAKİKA 22 Ocak 2023! Taşerona kadro ne zaman çıkacak, kanun teklifi geliyor mu? 90 bin çalışanın gözü bu haberde!

Taşerona kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri 458 bin 615 sözleşmeli personele kadro çalışmalarında gelinen noktanın ardından vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 90 bin taşerona kadroda son durum hakkında bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. İşte 22 Ocak 2023 Pazar günü itibariyle taşerona kadroda son durum...

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Taşerona kadro ile ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada geçtiğimiz senelerde yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildiğini belirtti.

O dönemde 90 bin işçinin bu fırsattan istifade edemediğini söyleyen Bakan Bilgin, çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

TAŞERONA KADRO ŞARTLARI NELER?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

Detayların yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

TAŞERONA KADRO ÇALIŞMASI KİMLERİ KAPSIYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya dair çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Detayların önümüzdeki Kabine Toplantısı ardından ya da Bakan Vedat Bilgin tarafından açıklanacağı ön görülüyor.

458 BİN 615 SÖZLEŞMELİYE KADRO TAMAM!

Öte yandan devlet kurumlarında sözleşmeli olarak çalışan 458 bin 615 personele kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis'ten geçerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen yasanın Resmi Gazete'de yayımlanıp yayımlanmasıyla birlikte 30 günlük başvuru süreci başlamış olacak.





