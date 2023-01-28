TAŞERONA KADRO SON DAKİKA 28 Ocak 2023: 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, işçiler ne zaman kadroya geçecek? Süreç devam ediyor!

Taşerona kadroda son durum; sözleşmeli personele kadro ile EYT konusunda yaşanan gelişmelerin ardından merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada geçtiğimiz senelerde yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildiğini belirtmişti. Yapılan çalışmanın sonucunda 90 bin çalışan kadroya geçecek. Taşerona kadro ile ilgili çalışmalar sürüyor. İşte 28 Ocak 2023 Cumartesi günü itibarıyla taşerona kadro son durum...

TAŞERONA KADRO KİMLERİ KAPSIYOR, ŞARTLARI NELER?

Taşerona kadro çalışmaları sürüyor. Konuyla ilgili çalışma detaylı hale geldikçe açıklama yapılması bekleniyor.

TAŞERONA KADRO VERİLECEK Mİ?

Taşerona kadro çalışmaları sürerken 458 bin 615 sözleşmeli personele kadro verilmesini içeren kadro düzenlemesi yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlandı.

Şimdi gözler, taşeron işçiye kadro çalışmasına ilişkin yapılacak yeni açıklamada.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada geçtiğimiz senelerde yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildiğini belirtmişti.

Bakan Bilgin açıklmasında "O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerine yer vermişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

TAŞERONA KADRO MECLİS'E GELDİ Mİ?

Taşerona kadro ile ilgili henüz yeni bir açıklama gelmedi. 90 bin taşerona kadro düzenlemesinin kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi ve ardından yasalaşması bekleniyor.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Sözleşmeli personele kadro Resmi Gazete'de yayımlandı.

28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar, memur kadrosuna geçebilecek. Memur kadrosuna geçmek isteyenler, kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde başvuru yapacak. Açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapan ve kanundaki genel şartları taşıyanlar, müracaat etmeleri halinde Sağlık Bakanlığı tarafından ebe ve hemşire kadrolarına atanacak.

