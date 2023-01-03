TAŞERONA KADRO SON DAKİKA 3 Ocak 2023: Taşerona kadro ne zaman çıkacak, şartları neler? Meclis'e geldi mi?

Taşerona kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri 3 Ocak 2023 Salı günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Belediye şirketlerinde çalışan işçiler ile KİT'lerde çalışan personeller konuya ilişkin internette araştırma yapıyor. Peki, taşerona kadro ne zaman çıkacak? Taşerona kadro şartları neler?

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Taşerona kadro ile ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada geçtiğimiz senelerde yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildiğini belirtti.

O dönemde 90 bin işçinin bu fırsattan istifade edemediğini söyleyen Bakan Bilgin, çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

TAŞERONA KADRO ŞARTLARI NELER?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

Detayların yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

