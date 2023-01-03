FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TAŞERONA KADRO SON DAKİKA 3 Ocak 2023: Taşerona kadro ne zaman çıkacak, şartları neler? Meclis'e geldi mi?

TAŞERONA KADRO SON DAKİKA 3 Ocak 2023: Taşerona kadro ne zaman çıkacak, şartları neler? Meclis'e geldi mi?

03.01.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taşerona kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri 90 bin taşeron işçiyi yakından ilgilendiriyor. Asgari ücret zammı ve EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusunda yapılan açıklama sonrası birçok vatandaş Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesini bekliyor. Peki, taşerona kadro ne zaman çıkacak? Taşerona kadro şartları neler?

TAŞERONA KADRO SON DAKİKA 3 Ocak 2023: Taşerona kadro ne zaman çıkacak, şartları neler? Meclis'e geldi mi?

Taşerona kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri 3 Ocak 2023 Salı günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Belediye şirketlerinde çalışan işçiler ile KİT'lerde çalışan personeller konuya ilişkin internette araştırma yapıyor. Peki, taşerona kadro ne zaman çıkacak? Taşerona kadro şartları neler?

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Taşerona kadro ile ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada geçtiğimiz senelerde yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildiğini belirtti.

O dönemde 90 bin işçinin bu fırsattan istifade edemediğini söyleyen Bakan Bilgin, çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

TAŞERONA KADRO ŞARTLARI NELER?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

Detayların yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli ve memurun zam oranı değişti! Erdoğan duyurduEmekli ve memurun zam oranı değişti! Erdoğan duyurdu
Vergi affı mı geliyor? Uzman isimden ses getirecek iddiaVergi affı mı geliyor? Uzman isimden ses getirecek iddia
Memur ve emekli maaşında 'yüzde 30' detayı: 65 bine yükseliyor! İki ayrı ödeme...Memur ve emekli maaşında 'yüzde 30' detayı: 65 bine yükseliyor! İki ayrı ödeme...
Anahtar Kelimeler:
taşerona kadro

En Çok Okunan Haberler

Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 ocak zammı ile SSK, Bağkur, 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama

Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 ocak zammı ile SSK, Bağkur, 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama

Bahçeli'den isim vermeden dikkat çeken ifadeler

Bahçeli'den isim vermeden dikkat çeken ifadeler

Kızının üzerine kapak düştü! Marka 'zarar gördük' diyerek dava açtı! Bakın ne kadar kazandı

Kızının üzerine kapak düştü! Marka 'zarar gördük' diyerek dava açtı! Bakın ne kadar kazandı

En düşük memur ve emekli zammı belli oldu!

En düşük memur ve emekli zammı belli oldu!

Erdoğan'dan yüz binlerce kişinin beklediği açıklama!

Erdoğan'dan yüz binlerce kişinin beklediği açıklama!

2023 kıdem tazminatı tavanı belli oldu

2023 kıdem tazminatı tavanı belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.