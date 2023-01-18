TAŞERONA KADRO SON DAKİKA haberleri 18 Ocak 2023: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Taşerona kadroda son durum 28 Kasım 2022 tarihinden önce işe başlayan kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalışmaya başlayan personellere ilişkin taslağın komisyonda kabul edilmesinin ardından merak konusu oldu. 90 bin taşerona kadroda son durumu öğrenmek isteyen birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. İşte 18 Ocak 2023 Çarşamba günü itibariyle taşerona kadroda son durum...

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Taşerona kadro ile ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada geçtiğimiz senelerde yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildiğini belirtti.

O dönemde 90 bin işçinin bu fırsattan istifade edemediğini söyleyen Bakan Bilgin, çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

TAŞERONA KADRO ŞARTLARI NELER?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

Detayların yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

TAŞERONA KADRO ÇALIŞMASI KİMLERİ KAPSIYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya dair çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Detayların önümüzdeki Kabine Toplantısı ardından ya da Bakan Vedat Bilgin tarafından açıklanacağı ön görülüyor.

SÖZLEŞMELİYE KADRO KOMİSYONDAN GEÇTİ

Sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Sözleşmeli personele kadroya yönelik çalışmaya göre 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek.

Kadroya geçmek isteyen sözleşmeli çalışanlar, kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde başvuruda bulunabilecek.

