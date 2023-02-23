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TAŞERONA KADRO SON DAKİKA haberleri 23 Şubat 2023: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, ertelendi mi? Gözler o tarihte!

23.02.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taşerona kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası Meclis çalışmalarına ara verilmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meclisin tekrar çalışmalara başlayacağı tarih açıklandı. Peki, taşerona kadro ne zaman çıkacak? 90 bin taşerona kadro ertelendi mi?

TAŞERONA KADRO SON DAKİKA haberleri 23 Şubat 2023: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, ertelendi mi? Gözler o tarihte!

Taşerona kadroda son durum merak konusu oldu. 10 ilde büyük yıkama sebep olan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Meclis çalışmalarına ara verilmesi sebebiyle vatandaşlar konuya ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Meclis çalışmalarına yeniden 28 Şubat tarihinde başlayacak. Birçok kişi arama motorlarında "Taşerona kadro ne zaman çıkacak? 90 bin taşerona kadro ertelendi mi?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

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TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

taşerona kadro, vergi affı ve EYT de dahil olmak üzere birçok önemli madde Meclis'in gündemin de yer alıyordu.

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası milletvekilleri koordinasyon sürecine katkıda bulunmak için afet bölgesine gitti. Meclis çalışmalarına 21 Şubat tarihine kadar ara verilmesinin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yeni bir açıklamada bulundu. Elitaş açıklamasında “Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiye’m” ifadelerini kullandı.

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90 BİN TAŞERONA KADRO ERTELENDİ Mİ?

TBMM faaliyetlerine ara verilmesi nedeniyle taşerona kadro çalışmaları da durdu.

Meclis çalışmalarına tekrar 28 Şubat 2023 Salı günü başlayacak.

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TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Meclisin gündemindeki konular bu tarihten sonra ele alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
taşerona kadro

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