TAŞERONA KADRO SON DAKİKA haberleri 7 Nisan 2023: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Neredeyse tamamlandı!

Taşerona kadro ile ilgili son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin, taşerona kadro konusuna değindi. İşte 7 Nisan 2023 Cuma günü itibarıyla taşerona kadroda son durum...

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Taşerona kadro konusuna ilişkin açıklamada bulunan Erdün Atalay "Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz. Seçimden evvel 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı. Atalay; geçiçi işçi, kamu sözleşmesi ve taşeron işçilerin kadro geçmesi konularının gündemde olduğunu vurguladı.

BAKAN BİLGİN'DEN TAŞERONA KADRO AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Onu sonuçlandıramadık ama çözeceğiz. Önümüzdeki dönemde de biz varız. Bizim hükümetimiz çözecek." ifadelerini kullandı.

90 BİN TAŞERONA KADRODA SON DURUM (7 NİSAN 2023 CUMA)

Taşerona kadro öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde ilk sırada yer alan geçici işçi düzenlemesi Meclis'ten geçti. Şimdi ise gözler taşerona kadro düzenlemesine çevrildi.



