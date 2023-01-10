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TAŞERONA KADRO son durum 10 Ocak 2023: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

10.01.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taşerona kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri 90 bin taşeron işçi için büyük önem arz etmesi nedeniyle birçok vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin detayları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışmada son durum merak konusu oldu. Peki, taşerona kadro ne zaman çıkacak? Taşerona kadro şartları neler? İşte ayrıntılar...

TAŞERONA KADRO son durum 10 Ocak 2023: 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?

Taşerona kadro ile ilgili son dakika gelişmeleri 10 Ocak 2023 Salı günü de çok sayıda kişi tarafından merak konusu oldu. Belediye şirketlerinde çalışan işçiler ile KİT'lerde çalışan personeller arama motorlarında "90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 10 Ocak 2023 Salı günü itibariyle taşerona kadroda son durum...

TAŞERONA KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Taşerona kadro ile ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada geçtiğimiz senelerde yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildiğini belirtti.

O dönemde 90 bin işçinin bu fırsattan istifade edemediğini söyleyen Bakan Bilgin, çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

TAŞERONA KADRO ŞARTLARI NELER?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçiye kadro için çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

Detayların yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

TAŞERONO KADRO ÇALIŞMASI KİMLERİ KAPSIYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya dair çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Detayların önümüzdeki Kabine Toplantısı ardından ya da Bakan Vedat Bilgin tarafından açıklanacağı ön görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
taşerona kadro

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