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Resmi Gazete’de yayımlandı! Taşınmaz satışlarında yeni uygulamanın tarihi belli oldu

Ticaret Bakanlığının taşınmaz satışlarında zorunlu hale getirdiği Güvenli Ödeme Sistemi için yeni dönem başlıyor. Uygulamanın kurulması ve işletilmesi amacıyla entegratör yetkilendirilirken, sistemin başlangıç tarihi 1 Aralık olarak belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlandı! Taşınmaz satışlarında yeni uygulamanın tarihi belli oldu

Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, taşınmaz satışlarına ilişkin zorunlu Güvenli Ödeme Sistemi uygulamasının kurulmasına yönelik entegratör yetkilendirilmesi kararlaştırıldı ve uygulamanının başlangıç tarihi 1 Aralık olarak belirlendi.

Bakanlıkça hazırlanan, "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ENTEGRATÖR YETKİLENDİRİLECEK

Buna göre, taşınmaz satışlarına dair zorunlu Güvenli Ödeme Sistemi'nin kurulması, etkin şekilde işletilmesi ve geliştirilmesiyle,istatistiki veri ve raporlar üretilmesi amacıyla Bakanlıkça bir entegratör yetkilendirilecek.

Resmi Gazete’de yayımlandı! Taşınmaz satışlarında yeni uygulamanın tarihi belli oldu 1

ÖDEME SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ PROTOKOLLE BELİRLENECEK

Ödeme sistemi, Bakanlık ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili birimleriyle, entegratör arasında imzalanan protokole göre kurulacak ve işletilecek. Ödeme sistemine dahil edilmeyecek taşınmaz satışları, pilot uygulama gereksinimi, bu uygulamanın kapsam ve esasları, ödeme sistemi kullanım bedeli, bu bedelin paylaşım usulü, komisyonun kuruluş ve faaliyetleri ile hak ve yükümlülükleri ise bu protokolle belirlenecek.

UYGULAMANIN BAŞLANGIÇ TARİHİ BELLİ OLDU

Taşınmaz satışlarına yönelik zorunlu Güvenli Ödeme Sistemi uygulamasının başlangıç tarihi, 1 Aralık olarak belirlendi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Ticaret Bakanlığı
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