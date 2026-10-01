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Kışın vazgeçilmezi için hasat başladı! Dalında 8-10 liradan alıcı buluyor

Adana’da erkenci çeşitlerle başlayan mandalina hasadında sezonun rakamları belli oldu. 401 bin dönüm alanda üretim yapılırken, ürünün kilogramı dalında 8-10 liradan alıcı buluyor.

Kışın vazgeçilmezi için hasat başladı! Dalında 8-10 liradan alıcı buluyor

Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Adana'da mandalina hasadı başladı. Kent genelinde yaklaşık 401 bin dönüm alanda üretimi yapılan mandalinada bu yıl 1 milyon 165 bin ton rekolte bekleniyor. Üreticinin dalındaki ürün ise kilogramı 8-10 liradan alıcı buluyor.

Türkiye'nin narenciye üretiminin yüzde 41'ini karşılayan Adana'da erkenci mandalinaların hasadı için tarım işçileri sabahın erken saatlerinde bahçelere girdi. Okitsu, Mihowase, Early, Marisol ve Primasol cinsi mandalinalar büyük emekle toplanarak Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderilmek üzere kamyonlara yüklendi.

Kışın vazgeçilmezi için hasat başladı! Dalında 8-10 liradan alıcı buluyor 1

ADANA'DA 401 BİN DÖNÜM ALANDA HASAT BAŞLADI

Mandalinada bu yıl dönüm başına ortalama 3 ton verim alınması bekleniyor. Bu hesaplamaya göre Adana'da sezon sonunda toplam 1 milyon 165 bin ton rekolte öngörülüyor. Dalında satış fiyatı ise şu anda kilogram başına 8 ila 10 lira seviyesinde bulunuyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 2026 yılı erkenci mandalina hasadının başladığını belirterek sezonun hava koşulları açısından olumlu geçtiğini söyledi.

Kışın vazgeçilmezi için hasat başladı! Dalında 8-10 liradan alıcı buluyor 2

"BU YIL REKOLTE İYİ"

Mehmet Akın Doğan, hava şartlarının üretim açısından elverişli olduğunu belirterek, "2026 yılı erkenci mandalina hasadına başladık. Bu yıl rekolte iyi, çünkü havalar yağışlı ve iyi geçti, don olmadı. Adana'da 401 bin dönüm alanda mandalina ekili ve bu yıl 1 milyon 165 bin ton rekolte bekliyoruz" dedi.

Ancak hasadın önceki yıllara kıyasla daha yavaş ilerlediğini ifade eden Doğan, paketleme tesislerinin yalnızca yüzde 20 kapasiteyle çalıştığını aktardı. Ürün fiyatlarının düşük olduğuna dikkat çeken Doğan, yurt dışı pazarlarına erişimde de sorun yaşandığını belirtti.

Kışın vazgeçilmezi için hasat başladı! Dalında 8-10 liradan alıcı buluyor 3

"İSTEK VAR AMA ÜRÜN GÖNDERME ŞANSIMIZ YOK"

Doğan, mevcut tabloyu şu sözlerle anlattı: "Şu anda çalışan paketleme tesisleri yüzde 20 kapasiteyle çalışıyor. Ürünler hiç para etmiyor, fiyatlar çok düşük ve yurt dışı kapıları kapalı. Karadeniz'de gemi trafiği yok. Kara yoluyla gönderim ise çok maliyetli. İstek var ama ürün gönderme şansımız yok. Buruk bir hasat var."

Erkenci mandalina çeşitlerinin dalında 8-10 liradan alıcı bulduğunu belirten Doğan, "Şu anda Primasol, Okitsu, Miho Wase, Early ve Marisol cinsi mandalinaların hasadına başlandı. 6 Ekim ise ihraç tarihi olarak belirlendi" ifadelerini kullandı.

Fiyatların mevcut seviyesinin hem üreticiyi hem de tüccarı memnun etmediğini söyleyen Doğan, "Çiftçimizin çoğu beklemede. Alışveriş olmadığı için fiyatlar şu anda 8 ila 10 lira arasında" dedi.

Kışın vazgeçilmezi için hasat başladı! Dalında 8-10 liradan alıcı buluyor 4

RUSYA VE UKRAYNA EN BÜYÜK PAZARLAR ARASINDA

Adana mandalinasında yurt dışındaki en önemli pazarların Rusya ve Ukrayna olduğunu belirten Doğan, Avrupa'ya da ürün gönderildiğini söyledi. Ancak bölgedeki savaş nedeniyle gemi trafiğinin bulunmamasının ihracatı olumsuz etkilediğini ifade etti.

Doğan, "Avrupa'ya ürünlerimiz gidiyor. Rusya ve Ukrayna bizim en büyük pazarımız. Ancak oradaki savaş nedeniyle gemi trafiği yok. Eğer gemi trafiği olursa hareket olacak. Yurt dışından istek var ancak kara yolu maliyetli olduğu için hasat yapılamıyor. Çiftçimiz ekim ayında piyasanın hareketlenmesini bekliyor. Şu an hasat yüzde 20 kapasiteyle devam ediyor" diye konuştu.

Bölgede üreticiler, ekim ayında piyasanın hareketlenmesini beklerken, ihracat tarafında gemi trafiğinin yeniden başlamasıyla mandalina ticaretinde hareketlilik yaşanması öngörülüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
mandalina Adana
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