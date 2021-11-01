Taşıt kredilerinde cazip fırsatlar! İşte banka banka ödeme planları

İlk kez araç alacaklar veya aracını yenilemek isteyenler, artan fiyatlar nedeniyle otomobil galerilerinin yanına bile yaklaşmakta güçlük çekiyor. Birikimi olanlar ise hayalindeki otomobile kavuşmak için bankaların yolunu tutuyor. Konut kredilerinde yapılan indirimin ardından taşıt kredilerindeki son durum da epey merak ediliyor. Hem kamu hem de özel bankaların kredi faiz oranları şöyle…

TAŞIT KREDİSİNDEKİ SON DURUM

Ziraat bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın konut kredisi faiz oranlarındaki indirimle ilgili ortak açıklamalarının ardından, taşıt kredisinde bir değişim olup olmadığı merak ediliyor. Artan otomobil fiyatlarının ardından pek çok vatandaş kredi için bankaların yolunu tutuyor. Bu haberimizde sizler için 50 bin TL’lik bir taşıt kredisini 36 ay vade ile ödemek istediğinizde ne kadar faiz oranı uygulanacağını ve aylık ne kadar ödeme yapacağınızı hesapladık. Hem kamu hem özel bankaların yer aldığı bu listede, cebinize uygun olanı seçebilirsiniz. İşte taşıt kredisi faiz oranları…

Banka Faiz Tahsis Ücreti Aylık Taksit Toplam Ödeme

ING %1,59 250,00 TL 1.932,78 TL 69.830,08 TL

TEB %1,61 250,00 TL 1.940,28 TL 70.100,08 TL

Alternatif Bank %1,68 250,00 TL 1.966,69 TL 71.050,84 TL

Fibabanka %1,76 250,00 TL 1.997,10 TL 72.145,60 TL

QNB Finansbank %1,85 250,00 TL 2.031,62 TL 73.388,32 TL

HSBC %1,99 250,00 TL 2.085,94 TL 75.343,84 TL

DenizBank %1,99 250,00 TL 2.085,94 TL 75.343,84 TL

Odeabank %2,07 250,00 TL 2.117,32 TL 76.473,52 TL

Şekerbank %2,09 250,00 TL 2.125,21 TL 76.757,56 TL

VakıfBank %1,50 250,00 TL 1.899,19 TL 68.620,84 TL

Yapı Kredi %1,54 250,00 TL 1.914,08 TL 69.156,88 TL

Halkbank %1,58 250,00 TL 1.929,03 TL 69.695,08 TL

Ziraat Bankası %1,59 250,00 TL 1.932,78 TL 69.830,08 TL

Anadolubank %1,59 250,00 TL 1.932,78 TL 69.830,08 TL



