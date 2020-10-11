Taşıt kredilerindeki artış 9 ayda 11 milyar liraya yaklaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ciddi şekilde etkilediği sektörlerden olan otomotiv; istihdam, ihracat, yan sanayi, yedek parça gibi farklı kanallar üzerinden ekonominin önemli alanlarından birini oluşturuyor.

Yılın ilk 3 ayında sırasıyla 27 bin 273, 47 bin 122 ve 50 bin otomobil ve hafif ticari araç satılırken, salgının etkisiyle nisan ve mayıs aylarında araç satışları 26 bin 457 ve 32 bin 235 adetlere kadar geriledi.

TAŞIT KREDİSİ SATIŞLARI REKOR KIRDI

Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan ve sektörün de destek verdiği düşük maliyetli kredi imkanları, yılın üçüncü çeyreğinde hem satışlara hem de taşıt kredi hacmine yansıdı. Bu dönemde Türk bankacılık sektörünün taşıt kredi bakiyesi ve satışları rekor kırdı.

TAŞIT KREDİSİ ARTIŞI 3. ÇEYREKTE 6,6 MİLYAR LİRA

Geçen yılın sonunda 21,2 milyar lira olan taşıt kredi bakiyesi, 2020'nin ilk çeyreğinde 1,8 milyar lira artışla 23 milyar liraya yükseldi. Kovid-19'un ekonomiyi olumsuz etkilemesiyle nisan sonunda taşıt kredi bakiyesi sınırlı düşüşle 23 milyar liranın altına gerilerken, mayıs sonunda tekrar 23,2 milyar liraya yükseldi.