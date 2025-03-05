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Taşıt kredisi faizi düştü! 250 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu... İşte aylık taksit

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
05.03.2025 09:41
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Taşıt kredisi faizlerinde son durum! Yeni bir araç almak isteyenlerin merakla araştırdığı taşıt kredisi faiz oranlarında yeni bir indirim geldi. Taşıt kredisi oranları geçen hafta yüzde 3,45 seviyesindeyken bu hafta yüzde 3 seviyesine kadar geriledi. Buna göre 250 bin TL'lik taşıt kredisi için 12, 24, 36 ve 48 ayda geri ödeme ile ilgili tablolar da değişiklik gösterdi. Peki, en düşük oranlı taşıt kredisi hangi bankada? İşte detaylar...

Taşıt kredisi faizi düştü! 250 bin TL'nin geri ödemesi belli oldu... İşte aylık taksit

Taşıt kredisi faizleri değişti mi? Araba sahibi olmak isteyen pek çok kişi taşıt kredisi faiz oranlarına kilitlendi. Ekonomideki gelişmeler doğrultusunda gözler Merkez Bankası'nın yarın gerçekleşecek kritik faiz toplantısına çevrilmişken kredilerde de hareketlilik yaşanıyor. Peki, taşıt kredisi faiz oranları düştü mü? En düşük faiz oranı ne kadar? İşte detaylar...

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Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, taşıt kredisi oranlarına da bu hafta yeni bir indirim geldi. Geçen hafta yüzde 3,45 seviyesinde olan taşıt kredisi oranları bu hafta yüzde 3 seviyesine kadar gerilemiş durumda. Buna göre kredi geri ödeme tablolarında da değişiklik yaşandı.

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250 bin TL taşıt kredisi için vadeye göre son ödeme tabloları şu şekilde oldu:

250 BİN TL ARAÇ FİNANSMANI - 12 AY GERİ ÖDEME

Kar payı oranı: Yüzde 3,10

Banka: Kuveyt Türk

Aylık taksit: 26 bin 684 TL

Toplam geri ödeme: 321 bin 650 TL

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250 BİN TL ARAÇ FİNANSMANI - 24 AY GERİ ÖDEME

Kar payı oranı: Yüzde 3,10

Banka: Kuveyt Türk

Aylık taksit: 16 bin 447 TL

Toplam geri ödeme: 396 bin 168 TL

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250 BİN TL ARAÇ FİNANSMANI - 36 AY GERİ ÖDEME

Kar payı oranı: Yüzde 3

Banka: Kuveyt Türk

Aylık taksit: 13 bin 39 TL

Toplam geri ödeme: 470 bin 849 TL

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250 BİN TL ARAÇ FİNANSMANI - 48 AY GERİ ÖDEME

Kar payı oranı: Yüzde 3

Banka: Kuveyt Türk

Aylık taksit: 11 bin 598 TL

Toplam geri ödeme: 558 bin 174 TL

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Diğer bankalarda ise faiz vadelere farklı faiz oranları uygulanabiliyor.

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