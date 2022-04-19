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Taşıt ve gayrimenkul satışına Hazine Bakanlığı'ndan düzenleme! TL ile ödeme zorunluluğu getirildi

19.04.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre taşıt dışı menkul satışlarında TL ile ödeme zorunluluğu getirildi. Karar ile Türk lirasının kıymetinin korunması amaçlanıyor.

Taşıt ve gayrimenkul satışına Hazine Bakanlığı'ndan düzenleme! TL ile ödeme zorunluluğu getirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Türk lirasının kıymetini korumak için düzenlenen mevzuatta iki kritik değişiklik yapıldı.

Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri ve sözleşme bedeli ve sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini Döviz cinsinden ya da dövize endeksli olarak kararlaştırabildikleri taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunluluğu getirildi.

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KAMU SÖZLEŞMELERİNDE DÖVİZE ENDEKSLİ ÖDEME

Bir kritik değişiklik de kamu sözleşmelerinde yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin önceden sadece döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkünken, yeni düzenleme ile söz konusu sözleşmelerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi düzenlendi.

Başka deyişle söz konusu kamu sözleşmelerinde döviz cinsi veya dövize endeksli ödeme yapılabilecek ve kabul edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Türk lirası
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