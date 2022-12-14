Tatilcileri üzen haber! Konaklama vergisi tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 Ocak 2023’ten itibaren…

Turistik tesislerin cirosundan yüzde 2 oranında alınması planlanan konaklama vergisinin, doğrudan konaklama yapan kişilerden alınmasına yönelik düzenlemede yeni bir gelişme yaşandı.Konaklama vergisi tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan tebliğde uygulamanın 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacağı bildirildi.

KONAKLAMA VERGİSİ NE KADAR OLACAK?

Konaklama tesislerinde uygulama, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek

Cumhurbaşkanı, yüzde 2'lik vergi oranını bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oran tespit etmeye yetkili olacak.

Örnek 1: Otel işleten (A) tarafından KDV hariç 5.000 Türk lirası karşılığında sunulan tam pansiyon konaklama hizmetine ilişkin olarak

7/2/2023 tarihinde müşteriye düzenlenen faturada aşağıdaki bilgilere yer verilir.

Konaklama Bedeli (KDV hariç) : 5.000 TL

Hesaplanan Konaklama Vergisi Tutarı (5.000 TL x 0,02=) : 100 TL

KDV Matrahı : 5.000 TL

Hesaplanan KDV Tutarı (5.000 TL x 0,08=) : 400 TL

GENEL TOPLAM : 5.500 TL

NERELERDE KONAKLAMA VERGİSİ ALINACAK?

Otel, tatil köyü, butik otel, özel konaklama tesisleri, motel, pansiyon, apart otel, konaklama tesisi bulunan termal tesisler, köy evi, yayla evi, dağ evi ve kampinglerde kalan kişilerden vergi alınacak.

Lojmanlar hariç kamuya ait misafirhane, dinlenme tesisi ve kamplar da vergi kapsamına dahil olacak.

Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik personeli de konaklama vergisinden muaf tutulacak.

Öğrenci yurtları, pansiyon ve kamplarda öğrencilere yönelik konaklama hizmeti vergiden muaf.

