İzinden düşüyordu: Bayramda 9 gün tatil planı yapan özel sektör çalışanları dikkat! 2 günlük ara için telafi çalışması şartı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısının ardından Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını söylemişti. Erdoğan, “Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Böylelikle kamu çalışanları, 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar günleri arasında izinli olacak.

İMZALI YAZI KURUMLARA GÖNDERİLDİ

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın imzasıyla, konuya ilişkin ilgili kurumlara yazı gönderildi. Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Kurban Bayramı 15 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 13.00'te başlayıp 19 Haziran 2024 Çarşamba günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 20-21 Haziran 2024 tarihlerinde idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

ÖZEL SEKTÖRDE BAYRAM İZNİ HESABI

Peki özel sektör çalışanları da 9 günlük bayram tatilinden faydalanmak istiyor. Birçok çalışan bayramın hemen ertesi olan 20 ve 21 Haziran tarihlerini hafta sonu tatili ile birleştirerek tatil planları kurarken yeni bir detay ortaya çıktı.

Milliyet’te yer alan bilgiye göre, bayramda 9 günlük dönemde blok tatil kararı alan özel sektör firmalarının ve üretim tesislerinin bir çoğu çalışanlarına perşembe ve cuma günleri (20-21 Haziran) için 2 günlük izin formu imzalatıyor. Yani kamuda olduğu gibi aradaki 2 gün tatil sayılmıyor, izinden düşülüyor.

Peki bu durum yasal mı? Karşı çıkan çalışan olursa ne oluyor? Bu durumda izin formlarını imzalamayı kabul etmeyen çalışan olursa işveren doğrudan tatil edip telafi çalışması yaptırabiliyor. Bu da 4 ay içinde günde 3 saatten fazla olmamak şartıyla uygulanabiliyor ve bu durum kabule bağlı değil.







