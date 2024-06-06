Çalışma düzeninde değişiklik için ilk adım! Mehmet Şimşek açıklamıştı, Vedat Işıkhan tarih verdi: Saat kısalmayacak ama…

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmeş Şimşek’in açıkladığı Kamu Tasarruf Paketi’nin en dikkat çeken maddelerinden biri de kamuda esnek çalışma idi. Bakan Şimşek, ''Kamuda esnek, uzaktan çalışma modellerini daha da geliştireceğiz” demişti. Mesai saatlerinde bir kısalma olmasa da evden çalışma modeline geçileceğinin sinyalini vermişti.

VEDAT IŞIKHAN’DAN ‘ESNEK ÇALIŞMA’ MESAJI

Bu gelişmenin üzerine ikinci bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Işıkhan, esnek çalışma modeli için önümüzdeki günlerde çalışmaların başlayacağını söyledi. Bakan Işıkhan konunun Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantısında da gündeme getirileceğini kaydetti.

263 BİNDEN FAZLA KADIN İSTİHDAM EDİLDİ

“İş-Pozitif Projemiz ile de kadın istihdamının artırılması hedefleniyor. Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde 9 Şubatta hayata geçirdiğimiz İş Pozitif Programı kapsamında şimdiye kadar 263 bin 162 kadının istihdama katılmasına aracılık ettik. Rakamlar daha da artacak” ifadelerini kullanarak kadın istihdamına yönelik yapılan çalışmalara değinen Bakan Işıkhan şunları belirtti:

“Biz bununla da yetinmiyoruz, gençler ve engelliler için de benzer projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Ayrıca yine Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla 2021 hayata geçirdiğimiz Kayıtlı Kadın İstihdamının desteklenmesi Projesi (Women-UP) ile Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Samsun, Ankara, Aydın, Denizli ve İstanbul illerinde 4 bin kadın işverene, iş yerlerinde ilave olarak işe aldıkları 4 bin kadın çalışandan dolayı 25 ayda toplamda 635,9 milyon lira ödeme yaptık.”

ANNELERE 325 EURO VERİLECEK

Bakan Işıkhan, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesine 12 bin 246 kişinin başvurduğunu belirterek, “Projeye Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 0-24 aylık çocuğu olan çalışan anneler başvuru yapabiliyor. Ödemeler anneye yapılacak, bakıcıya ayrı bir ödeme yapılmayacak. Bütçesi 15,3 milyon avro olan projemiz ile 12 ay boyunca aylık ortalama 7 bin kadının (3 bin 500 anne ve 3 bin 500 bakıcı) kayıtlı istihdamı desteklenecek. Proje ile aylık her bir çalışan anne için 325 euro destek verilmesi planlandı. Proje teşvik ödemeleri Ağustos 2024 itibarıyla başlayacak ve 12 ay sürecek. 25 Ekim 2025 tarihinde projemizin kapanışı planlanıyor” dedi.







