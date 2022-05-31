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Tatlı sektöründe antep fıstığı krizi! Baklavacılardan flaş karar geldi, fıstıklı baklava...

31.05.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatlı sektöründe sular durulmuyor. Şeker, un gibi ham maddelere gelen fahiş zamların ardından antep fıstığında da yükselen fiyatlar baklava üreticilerini zor durumda bıraktı. Üreticiler fıstık fiyatlarını protesto etmek için fıstıklı baklava üretimine bir süre ara vereceklerini açıkladı.

Tatlı sektöründe antep fıstığı krizi! Baklavacılardan flaş karar geldi, fıstıklı baklava...

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği BAKTAD, kilosu 440 liranın üzerine çıkan baklavalık fıstık fiyatlarını protesto etmek ve stokçulukla mücadele için bir dizi eylem planı hazırladı. Hazırlanan eylem planı Bahçelievler'deki bir restoranda BAKTAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, Necati Göksu, Nadir Güllü, Süleyman Köşkeroğlu, Ramazan Coşkun, Mehmet Helvacı ve Haşim Fıstıkçıoğlu'nun da katılımıyla düzenlenen basın toplantısında duyuruldu.  

"FİYATLARI SPEKÜLATİF BİR ŞEKİLDE YÜKSELTİYORLAR"

Toplantıda açıklamalarda bulunan Mehmet Yıldırım, "Son bir ay içerisinde olmadığı halde don ve dolu bahane edilerek fıstık 240 liradan, günümüzde 440 liraya çıkmıştır. Bu piyasa tarafından kabul edilebilir bir rakam değildir. Fıstıkta kayıt dışılık çok yüksek olmasından dolayı, üreticinin elinden tüccara geçtikten sonra, bazı tüccarlar kendi aralarında küçük alım satım yaparak fiyatları spekülatif bir şekilde yükseltiyorlar. Akabinde bu tüccarlar stokçuluk yaparak piyasadan fıstığı topluyorlar ve fıstık bu sene yok diye piyasaya korku salarak fiyatları yükseltiyorlar. Bu durum ülkemiz ekonomisine, fıstık kullanan başta baklava sektörü olmak üzere dondurma, künefe, pasta, lokum, helva ve çikolata sektörüne çok ciddi manada zarar vermektedir." dedi.

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"SEKTÖRDE DENETLEYİCİ VE BELİRLEYİCİ MEKANİZMA OLUŞMUYOR"

Yıldırım, "Burada aşırı fiyat yükselmesi ve spekülatif hareketlerden dolayı da devletimiz çok ciddi bir vergi kaybına uğramaktadır ama burada en büyük kaybı belirttiğimiz gibi baklavacılık sektörü, fıstığı yoğun bir şekilde kullanan diğer sektörler ve tüketici görmektedir. Bununla alakalı devletimizin bir an önce önlem almasını talep ediyoruz. Bu astronomik fiyat artışı, arz-talep dengesiyle ya da fıstık hasadındaki var yok yılı argümanlarıyla izah edilmemelidir. Sektörde denetleyici ve belirleyici mekanizmaların oluşmamasından dolayı, bu boşluktan faydalanan karaborsacı stokçuların piyasada başrol almasına neden olmaktadır" diye konuştu.  

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNULDU 

Yıldırım, "Öncelikle fıstık için çiftçiye verilen desteğin araziye değil de, ürüne verilmesini, bunun neticesi olarak fıstığın tam olarak kayıt altına alınmasını, fıstığı bir yatırım aracı olarak gören alakasız kişiler tarafından alınıp satılmasını kayıt altına alarak önüne geçilmesini istiyoruz. Lisanslı depoculuğu daha da genişleterek çiftçilerin ürünlerini lisanslı depoya verilmesi için gerekli argümanları oluşturulmasını, fıstık alım satımının ciddi bir şekilde denetlenmesi, her fıstık alım satım işleminin kayıt altına alınmasını talep ediyoruz." dedi.

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"İHRACATIN DURDURULMASIYLA ALAKALI ÇALIŞMALAR YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Yıldırım, "Son günlerde fahiş bir şekilde yükselen fıstık fiyatlarının aşağı çekilebilmesi için ve stokçuların da daha da fiyat yükseltme heveslerini yok etmek için, en azından 2 aylığına ithalatın serbest bırakılması ve gerekirse de ihracatın durdurulmasıyla alakalı çalışmalar yapılmasını sektör olarak talep etmekteyiz" şeklinde konuştu.

"ŞEKER İÇİN ALINAN KARARI FISTIK İÇİN DE TALEP EDİYORUZ"

Yıldırım şöyle devam etti:

"Şeker fiyatlarındaki ciddi artış yüzünden geçtiğimiz günlerde devletimiz şeker ve şeker pancarı ithalatının önünü açtı ve serbest bıraktı. Son günlerde şeker fiyatlarında gerilemeyi gözlemledik. Bu karar için sektör olarak devletimize minnettarız. Aynı kararın fıstık için de uygulanmasını ivedi bir şekilde talep ediyoruz. Nasıl ki şekerde, BAKTAD olarak çalışmalarımız sayesinde ithalatı serbest bıraktırdıysak, Antep Fıstığı'nda da, bakanlığımızla yoğun görüşmeler neticesinde ithalatı serbest bıraktıracağız. Son görüşmelerimizde bize bu sözü verdiler. Ekmeğini fıstık ticaretinden kazanan esnafımızla bir sıkıntımız yok. Bizim en büyük sıkıntımız sayısı az olan ve piyasayı bu hale getiren karaborsacı haramzadelerdir. Bu haramzadeler sektörümüze maalesef 'boş baklava' yaptırdı ve biz bunu tüketicimize sunmak zorunda kaldık. Aslında bu boş baklava bu karaborsacılara layıktır. Biz halkımıza mevsiminde toplanan en kaliteli fıstıktan üretilmiş baklavalarımızı, en uygun şekilde yedirmek istiyoruz, çünkü halkımız boş baklavaya değil, bol fıstıklı ve cevizli baklavalara layıktır." 

'FISTIKLI ÜRÜN ÜRETMEYELİM'

Tüm baklavacılara, helvacılara, dondurmacılara, lokumculara seslenen Yıldırım, "Bir süre fıstıklı ürünlere ara verelim. Üretmeyelim. Ürünlerimizi cevizli ve fındıklı yapalım. Halkımızı da yanımıza alarak bu girişimimizi tüm esnafımıza iletelim. Ülkemizin nimeti olan Antep Fıstığı'nın kontrolü ne zaman bu haramzadelerin elinden alınır, bizler de o zaman fıstıklı baklava üretimine başlayalım. Şunu bilsinler ki BAKTAD olarak devletimizin de desteğiyle meydanı onlara bırakmayacağız." dedi.

Eylül ayında fiyatların geri çekilmesini beklediklerini dile getiren Yıldırım, "450-500 liraya kadar konuşulan fıstık mahsul zamanı 250 liraya kadar düşecek. Baklava üretiminde en yüksek maliyeti fıstık oluşturur. 1450 ton günlük üretim şeker ve fıstığa gelen zamlardan sonra satışlarımız yüzde 25-30 civarında düştü" diye konuştu.

CEVİZLİ VE FINDIKLI BAKLAVALAR NE KADAR?

Cevizli ve fındıklı baklavaların kilosu 180-200 lira arasında satılıyor.

(DHA)

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