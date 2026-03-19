TAV’ın üç havalimanı en iyi 100 listesine girdi!

TAV Havalimanları’nın işlettiği Almatı Havalimanı ‘Dünyanın En İyi 100 Havalimanı’ listesine 89’uncu sıradan girdi. Listede TAV Havalimanları tarafından işletilen Ankara Esenboğa ve Medine havalimanları da yer alıyor. Almatı Havalimanı ayrıca ‘Orta Asya/CIS Bölgesi’nin En Temiz Havalimanı’ ve ‘En İyi Havalimanı Personeli’ ödüllerine layık görülürken, Medine Havalimanı ‘Orta Doğu’nun En İyi Bölgesel Havalimanı’ seçildiği aktarıldı.

SKYTRAX ÖDÜLLERİ, LONDRA’DA TÖRENLE AÇIKLANDI

Skytrax ödülleri, Londra’da Passenger Terminal Expo (PTE) kapsamında düzenlenen törenle açıklandı. 120’den fazla ülkeden iki binden fazla sektör temsilcisini bir araya getiren PTE’de, TAV Technologies havalimanı bilişim çözümlerini sergilediği standında ziyaretçileri ağırladı.

PTE kapsamında düzenlenen konferansta TAV Havalimanları Ticari İşlerden Sorumlu Grup Başkanı (CCO) ve TAV İşletme Hizmetleri CEO’su Aude Ferrand, ‘Kişiselleştirilmiş Seyahat – Aşırı Kişiselleştirme Yolcu Deneyiminin Geleceği mi?’ başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı. Aude Ferrand ayrıca ‘Akıllı Kişiselleştirme: Havalimanı Ekosisteminde Misafirperverliği ve Değeri Yükseltmek’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Almatı Havalimanı CEO’su Göker Köse de ‘Hava Tarafı Gelişiminde Sürdürülebilir Büyüme ve Dijital İnovasyonlar’ başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı. TAV Havalimanları Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı (CIO) ve TAV Technologies CEO’su Kerem Öztürk ile TAV İşletme Hizmetleri Pazarlama ve Dijital Çözümler İcra Kurulu Üyesi Aylin Alpay ise ‘Seyahat Bağlantısındaki Eksik Halka’ başlıklı oturumda konuştu.

Konuyla ilgili konuşan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, “TAV Havalimanları olarak sekiz ülkede 15 havalimanı işletiyoruz ve yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Geçen yıl toplam 113 milyon yolcuya hizmet verdik. Yolcu değerlendirmeleriyle belirlenen Skytrax programında yer alan tüm havalimanlarımız her yıl puanlarını arttırıyor ve sıralamalarda ilerliyor. En iyi 100 arasına giren havalimanı sayımızı bu yıl üçe çıkarttık. Sekiz havalimanımız kendi kategorilerinde en iyiler arasında. Bu sonuçta emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Skytrax CEO’su Edward Plaisted ise “Bu ödül, yolcuların olumlu izlenimlerini yansıtıyor. Anket geri bildirimleri, yolcuların açık yönlendirmeler, özenli hizmet ve yolculuk boyunca güven veren yaklaşımı özellikle takdir ettiğini gösteriyor. Bu nitelikler havalimanı personeli tarafından tutarlı biçimde sunuluyor” diye konuştu.