FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

TAV’ın üç havalimanı en iyi 100 listesine girdi!

TAV Havalimanları, yolcu değerlendirmeleriyle belirlenen Skytrax 'Dünyanın En İyi 100 Havalimanı’ listesine Ankara ve Medine’nin ardından Almatı’yı da eklediğini duyurdu. Londra’da düzenlenen törende Ankara, İzmir, Milas-Bodrum, Almatı, Medine, Riga, Üsküp ve Tiflis havalimanlarının kendi kategorilerinde ‘en iyiler’ arasında yer aldığı belirtildi.

Cansu Çamcı

TAV Havalimanları’nın işlettiği Almatı Havalimanı ‘Dünyanın En İyi 100 Havalimanı’ listesine 89’uncu sıradan girdi. Listede TAV Havalimanları tarafından işletilen Ankara Esenboğa ve Medine havalimanları da yer alıyor. Almatı Havalimanı ayrıca ‘Orta Asya/CIS Bölgesi’nin En Temiz Havalimanı’ ve ‘En İyi Havalimanı Personeli’ ödüllerine layık görülürken, Medine Havalimanı ‘Orta Doğu’nun En İyi Bölgesel Havalimanı’ seçildiği aktarıldı.

SKYTRAX ÖDÜLLERİ, LONDRA’DA TÖRENLE AÇIKLANDI

Skytrax ödülleri, Londra’da Passenger Terminal Expo (PTE) kapsamında düzenlenen törenle açıklandı. 120’den fazla ülkeden iki binden fazla sektör temsilcisini bir araya getiren PTE’de, TAV Technologies havalimanı bilişim çözümlerini sergilediği standında ziyaretçileri ağırladı.

PTE kapsamında düzenlenen konferansta TAV Havalimanları Ticari İşlerden Sorumlu Grup Başkanı (CCO) ve TAV İşletme Hizmetleri CEO’su Aude Ferrand, ‘Kişiselleştirilmiş Seyahat – Aşırı Kişiselleştirme Yolcu Deneyiminin Geleceği mi?’ başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı. Aude Ferrand ayrıca ‘Akıllı Kişiselleştirme: Havalimanı Ekosisteminde Misafirperverliği ve Değeri Yükseltmek’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Almatı Havalimanı CEO’su Göker Köse de ‘Hava Tarafı Gelişiminde Sürdürülebilir Büyüme ve Dijital İnovasyonlar’ başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı. TAV Havalimanları Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı (CIO) ve TAV Technologies CEO’su Kerem Öztürk ile TAV İşletme Hizmetleri Pazarlama ve Dijital Çözümler İcra Kurulu Üyesi Aylin Alpay ise ‘Seyahat Bağlantısındaki Eksik Halka’ başlıklı oturumda konuştu.

Konuyla ilgili konuşan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, “TAV Havalimanları olarak sekiz ülkede 15 havalimanı işletiyoruz ve yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Geçen yıl toplam 113 milyon yolcuya hizmet verdik. Yolcu değerlendirmeleriyle belirlenen Skytrax programında yer alan tüm havalimanlarımız her yıl puanlarını arttırıyor ve sıralamalarda ilerliyor. En iyi 100 arasına giren havalimanı sayımızı bu yıl üçe çıkarttık. Sekiz havalimanımız kendi kategorilerinde en iyiler arasında. Bu sonuçta emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Skytrax CEO’su Edward Plaisted ise “Bu ödül, yolcuların olumlu izlenimlerini yansıtıyor. Anket geri bildirimleri, yolcuların açık yönlendirmeler, özenli hizmet ve yolculuk boyunca güven veren yaklaşımı özellikle takdir ettiğini gösteriyor. Bu nitelikler havalimanı personeli tarafından tutarlı biçimde sunuluyor” diye konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tav havalimanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.