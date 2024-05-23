Tavsiye kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: KKTC'de asgari ücret 30 bin TL'ye dayandı!

KKTC'de Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2024’ün ikinci asgari ücret zammını belirledi. Asgari ücret net 29 bin 640 TL oldu, tavsiye kararı Resmi Gazete'de duyuruldu. Karar 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Komisyon toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, asgari ücretin brüt 34 bin 70 TL, net 29 bin 640 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Gardiyanoğlu, 1 Mayıs 2024 itibarıyla geçerli olan asgari ücretin oy çokluğu ile belirlendiğini söyledi.







