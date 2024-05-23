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Tavsiye kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: KKTC'de asgari ücret 30 bin TL'ye dayandı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.05.2024 08:34
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KKTC'de Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2024’ün ikinci asgari ücret zammını belirledi. Tavsiye kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın yayımlanmasıyla KKTC'de asgari ücret 29 bin 640 TL oldu. Asgari ücret ayrıca haftalık 7 bin 862 TL 30 kuruş, günlük bin 572 TL 46 kuruş ve saatlik 196 TL 55 kuruş olarak uygulanacak.

Tavsiye kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: KKTC'de asgari ücret 30 bin TL'ye dayandı!

KKTC'de Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2024’ün ikinci asgari ücret zammını belirledi. Asgari ücret net 29 bin 640 TL oldu, tavsiye kararı Resmi Gazete'de duyuruldu. Karar 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Komisyon toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, asgari ücretin brüt 34 bin 70 TL, net 29 bin 640 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Gardiyanoğlu, 1 Mayıs 2024 itibarıyla geçerli olan asgari ücretin oy çokluğu ile belirlendiğini söyledi.


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