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Tavuk eti için yeni karar! Resmi Gazete'den duyuruldu: İhracı kayda bağlı mallar listesine eklendi

03.05.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karar ile tavuk eti ihracatına yeni kurallar getirildi. Ticaret Bakanlığı, kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatlarını “ihracı kayda bağlı mallar listesine” ekledi.

Tavuk eti için yeni karar! Resmi Gazete'den duyuruldu: İhracı kayda bağlı mallar listesine eklendi

Son dönemde fiyatı artan gıda ürünlerinin ihracatına yönelik getirilen kısıtlama kararları çokca tartışılırken, şimdi de tavuk eti fiyatlarındaki artışa paralel olarak ihracatına kısıtlama getirilip getirilmeyeceği gündeme geldi.

BloombergHT'nin haberine göre, Ticaret Bakanlığı, kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatlarını “ihracı kayda bağlı mallar listesine” ekledi. Karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Son dönemde fiyatı artan gıda ürünlerine yönelik ihracat kısıtlama hamlesi şimdi de tavuk ve hindi eti ile yenilen sakatatları için masada.

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