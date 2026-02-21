FİNANS

Tavuk markası davalık oldu: Satış rekoru kırmıştı

ABD’nin dev perakende zincirinin uygun fiyatlı döner tavuğu bu kez dava dosyalarıyla gündemde. Salmonella oranlarının beklenenden yüksek çıktığı iddiası ve "koruyucu içermez" tartışması milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendirirken şu ana kadar yapılan satış miktarı ise gündem oldu.

Cansu Çamcı

ABD merkezli perakende devi Costco, 4,99 dolara sattığı ünlü döner tavuğu nedeniyle bir kez daha toplu davayla gündeme geldi. Nebraska eyaletinin Fremont kentinde bulunan bir işleme tesisinde salmonella oranlarının yüksek çıktığı iddia edildi.

SALMONELLA ORANI YÜZDE 15'İ AŞTI!

Dava dosyasına giren bilgilere göre, test edilen bütün tavukların yüzde 9,8’inden fazlasında salmonella tespit edildi. Tavuk parçalarında ise bu oranın yüzde 15,4’e kadar yükseldiği öne sürüldü. İddialara konu edilen tesisin davada sanık olarak yer almadığı belirtildi.

TÜKETİCİLERE "BİLGİLENİRME YAPILMADI" İDDİASI!

Missouri eyaletinde yaşayan Lisa Taylor, St. Louis bölgesindeki mağazalardan düzenli alışveriş yaptığını belirterek, olası bulaşma riskleri konusunda müşterilerin uyarılmadığını savundu. Taylor, 2019’dan bu yana ürünü satın alan tüketiciler adına tazminat ve üç katı zarar talebinde bulunuyor.

SATIŞ RAKAMI 157 MİLYONU GEÇTİ

Costco ise 2025 yılında dünya genelinde 157 milyondan fazla Kirkland Signature döner tavuk sattığını açıkladı. Şirket, geçtiğimiz ay açılan ayrı bir davada da ürünün “koruyucu içermez” şeklinde pazarlanmasına rağmen sodyum fosfat ve karragenan içerdiği iddiasıyla suçlanmıştı. Davacılar, bu ifadenin tüketicileri yanılttığını öne sürüyor.

