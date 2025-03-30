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Tayvan'ın para birimi nedir? Tayvan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
30.03.2025 15:56
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Her ülkenin kültürü, tarihi, dili, dini, etnik kökenli toplulukları gibi çeşitli özellikleri vardır. Bu özelliklerden bazıları çeşitli ülkeler arasında ortaklık da gösterebilir. Ülkelerde yaşayan kişiler ya da coğrafi olarak birbirlerine yakın olmaları ortak noktaların oluşmasına neden olabilmektedir.

Tayvan'ın para birimi nedir? Tayvan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Bir Doğu Asya ada ülkesi olan Tayvan, Penghu, Tayvan Adası, Matsu, Kinmen gibi adacıklarda yerleşmiş bir ülkedir. Çin kıtasında kontrol ve yönetim hakkı iddia eden ülke kendini gerçek Çin olarak tanımlamaktadır. Köklü bir tarihçesi olan Tayvan’ın başkenti Taipei olarak geçmektedir. Çin Cumhuriyeti’nin resmi hükümet merkezi olmasına karşılık Çin Cumhuriyeti’ne ait anayasada başkent yer almamaktadır ve belirtilmemiştir. Yeni Taipei ülkenin en büyük şehri kabul edilir.

Tayvan'ın para birimi nedir?

Tayvan’da Standart Çince ülkenin resmi dili olarak kabul edilmiştir. Resmi yazı sisteminde ise Geleneksel Çince kullanılır. Ülkede ayrıca Mandarin, Hokkien, MAtsu, Formosan, Wuqiu, Tayvan İşaret dili de milli dil olarak kullanılmaktadır.

Ülkede resmi dil olarak Budizm, Taoizm, Hristiyanlık dinleri kabul edilmiştir. Ayrıca nüfusun 1.3 oranlık bir kısmı dinsizdir. Üniter yarı başkanlık sistemi ile yönetilen Tayvan, 36.197 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip olan bir ülkedir. Ülkedeki resmi para birimi Yeni Tayvan doları'dır. Yeni Tayvan dolarına ait iki adet alt birim bulunur. Biri jao diğeri ise fen olarak kabul edilmiştir.

Tayvan'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Dünya genelinde ülkelerin para birimleri uluslararası standartlar doğrultusunda kodlarla ifade edilir. Her para birimine ait üç haneli bir para birimi kodu vardır. International Standart of Organization kısa adı ile ISO, ISO 4217 para birimi kodu standardı ile bu para birimi kodlarını belirler.

Tayvan’da kabul edilen resmi para birimi Tayvan doları'dır. ISO 4217 standardına göre Tayvan’ın resmi para birimi olan Yeni Tayvan doları TWD olarak belirlenmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Tayvan
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