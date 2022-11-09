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TBB'den kredi borçlarına ilişkin duyuru! Kritik tarih açıklandı

09.11.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerçek ve tüzel kişiler, vadesi 1 Ekim'den önce dolan karşılıksız çek, protestolu senet ve tüm kredi borçlarını 1 Temmuz 2023'e kadar ödemesi veya yapılandırması durumunda, Risk Merkezi nezdindeki kayıtları dikkate alınmayacak.

TBB'den kredi borçlarına ilişkin duyuru! Kritik tarih açıklandı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), karşılıksız çek ve protestolu senetler ile kredi ve kredi kartları borçlarına ilişkin kayıtların dikkate alınmaması hakkında kanuna eklenen geçici maddeye ilişkin bilgilendirme notu yayımladı.

Nota göre, düzenleme gerçek ve tüzel kişilerin karşılıksız çek, protestolu senet, bireysel ve ticari nitelikli kredi kartı dahil tüm kredi borçlarını kapsıyor. Borçların vadesinin 1 Ekim'den önce olması ve bu tarih itibarıyla kısmen veya tamamen ödenmemiş olması gerekiyor.

Söz konusu borçların 1 Temmuz 2023'e kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması durumunda, Risk Merkezi nezdindeki kayıtlar, bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.

Öte yandan vadesi 1 Ekim'den sonra olan borçlar, düzenleme kapsamında olmayacak.

Borç ödeme veya yeniden yapılandırma talepleri, borcun bulunduğu banka ve/veya finansal kuruluşa başvurularak yapılabilecek. Talebin olumlu karşılanması, banka veya finansal kuruluşun ticari kararına bağlı olacak.

İLGİLİ GEÇİCİ MADDE

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna eklenen geçici madde şöyle:

"Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 1 Ekim'den önce olup da kullandığı nakdi ve gayrı nakdi kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin TBB Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 1 Temmuz 2023'e kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz." (AA)

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Türkiye Bankalar Birliği

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