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TBB duyurdu: Risk Merkezi Raporu'nda yeni dönem! "Kefil bilgileri" eklendi

04.04.2024 17:16
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından Risk Merkezi Raporu'na kefil bilgileri eklenmeye başlandı. Kefil bilgileri E-Devlet uygulaması üzerinden eklenebiliyor.

TBB duyurdu: Risk Merkezi Raporu'nda yeni dönem! "Kefil bilgileri" eklendi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından gerçek kişilere e-Devlet üzerinden sunulan Risk Merkezi Raporuna "kefil bilgileri" eklenmeye başlandı.

TBB'den yapılan açıklamada, yapılan güncelleme sayesinde, rapor sahibinin "müşterek borçlu" veya "kefil" sıfatıyla kullandığı kredi bilgilerini izleyebilmesinin sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Kefil bilgisi, rapordaki 'kredilerim detay' bölümünde 'kredi ile ilişkisi' bilgisi alanında yer almaktadır. Risk Merkezi Raporuna, www.turkiye.gov.tr ve/veya e-Devlet mobil uygulaması üzerinden ulaşılabilmektedir." ifadelerine yer verildi.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Bankalar Birliği kefil ile kredi
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