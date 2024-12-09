TBMM'de 12 günlük bütçe maratonu başlıyor!

2025 yılı bütçesi görüşmeleri, TBMM Genel Kurulu'nda 9 Aralık Pazartesi günü başlayacak. Kesintisiz 12 gün sürecek olan Genel Kurul bütçe görüşmeleri için cumartesi ve pazar günleri de mesai yapılacak.

GÖRÜŞMELER 70 DAKİKA SÜRECEK

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler, 9 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 8 turda ele alınacak. Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde yürütme adına yapılacak sunuş konuşması süreye tabi tutulmayacak, gruplar ve hükümet adına turlardaki konuşma süreleri ise 70'er dakika olacak. Bütçe görüşmelerinin ilk gününde Meclis'i Numan Kurtulmuş yönetecek. Siyasi parti grupları ve hükümet adına 70'er dakika konuşma yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yedinci bütçesini Cumhurbaşkanı adına Meclis’e Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sunacak. AK Parti grubu adına konuşmaları ise Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkanvekili Efkan Ala yapacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 2025 bütçesine ve güncel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini Meclis kürsüsünden yapacak.

Geçtiğimiz ay Saadet Partisi Genel Başkanı seçilen Arıkan'ın konuşması genel başkan sıfatıyla yaptığı ilk bütçe konuşması olacak. SAADET – Gelecek Grubu adına Gelecek Parti İstanbul Milletvekili Selim Temurci konuşacak.

ZİYERETÇİ GİRİŞİ YASAK!

12 gün sürecek görüşmeler boyunca Meclis'e ziyaretçi girişi yasak olacak. Görüşmeler boyunca grup toplantıları yapılmayacak. Bütçe maratonu, 20 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde siyasi parti gruplarının konuşmaları ve oylamayla tamamlanacak.

Meclisin bütçe maratonu, 20 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla ve oylamayla tamamlanacak.