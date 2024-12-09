FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TBMM'de 12 günlük bütçe maratonu başlıyor!

TBMM'de 12 günlük bütçe maratonu başlıyor!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
09.12.2024 08:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri bugün Mecliste başlayacak ve 20 Aralık Cuma günü son bulacak. Genel Kurul, bütçe görüşmeleri için cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanarak günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışacak.

TBMM'de 12 günlük bütçe maratonu başlıyor!

2025 yılı bütçesi görüşmeleri, TBMM Genel Kurulu'nda 9 Aralık Pazartesi günü başlayacak. Kesintisiz 12 gün sürecek olan Genel Kurul bütçe görüşmeleri için cumartesi ve pazar günleri de mesai yapılacak.

GÖRÜŞMELER 70 DAKİKA SÜRECEK

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler, 9 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 8 turda ele alınacak. Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde yürütme adına yapılacak sunuş konuşması süreye tabi tutulmayacak, gruplar ve hükümet adına turlardaki konuşma süreleri ise 70'er dakika olacak. Bütçe görüşmelerinin ilk gününde Meclis'i Numan Kurtulmuş yönetecek. Siyasi parti grupları ve hükümet adına 70'er dakika konuşma yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yedinci bütçesini Cumhurbaşkanı adına Meclis’e Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sunacak. AK Parti grubu adına konuşmaları ise Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkanvekili Efkan Ala yapacak.

tbmm 3

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 2025 bütçesine ve güncel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini Meclis kürsüsünden yapacak.

Geçtiğimiz ay Saadet Partisi Genel Başkanı seçilen Arıkan'ın konuşması genel başkan sıfatıyla yaptığı ilk bütçe konuşması olacak. SAADET – Gelecek Grubu adına Gelecek Parti İstanbul Milletvekili Selim Temurci konuşacak.

tbmm 2

ZİYERETÇİ GİRİŞİ YASAK!

12 gün sürecek görüşmeler boyunca Meclis'e ziyaretçi girişi yasak olacak. Görüşmeler boyunca grup toplantıları yapılmayacak. Bütçe maratonu, 20 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde siyasi parti gruplarının konuşmaları ve oylamayla tamamlanacak.

Meclisin bütçe maratonu, 20 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla ve oylamayla tamamlanacak.

Anahtar Kelimeler:
tbmm tbmm bütçe görüşmeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Esad gitti, Şam'a akın ediyorlar! Suriye'de kilometrelerce araç kuyruğu...

Esad gitti, Şam'a akın ediyorlar! Suriye'de kilometrelerce araç kuyruğu...

Esad devrildi şimdi Türkiye’yi ne bekliyor?

Esad devrildi şimdi Türkiye’yi ne bekliyor?

Asgari ücret için masadaki rakamlar belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak: En kritik toplantı

Asgari ücret için masadaki rakamlar belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak: En kritik toplantı

Her gün soframıza geliyor! O sektörün neredeyse tamamı fahiş fiyat artışı yapmış

Her gün soframıza geliyor! O sektörün neredeyse tamamı fahiş fiyat artışı yapmış

Trafiğe çıkacakları ilgilendiriyor! O sistem için harekete geçildi

Trafiğe çıkacakları ilgilendiriyor! O sistem için harekete geçildi

2025 yılında asgari ücretliden emekliye kadar herkes 'kâbus' yaşayabilir!

2025 yılında asgari ücretliden emekliye kadar herkes 'kâbus' yaşayabilir!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.