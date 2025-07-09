TBMM’de ilginç anlar! Fiyatların inanılmaz boyutlara ulaşmasına tepki gösterdi! Kürsüye gelin ve damat mankenleriyle çıktı…

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, 2025 yılının iktidar tarafından 'Aile Yılı' ilan edilmesini kürsüye çıkardığı maket gelin ve damatla protesto etti.

Konuşması sırasında kürsünün iki yanına gelinlik ve damatlık giydirilmiş cansız mankenler yerleştiren Arıkan şunları kayda geçirdi:

“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, geçtiğimiz haftalarda gençlerin evlenmemesini; teknolojiye, modern yaşama bağlasa da, gerçekler biraz daha farklı. Hemen hemen her genç kızımızın bir gelinlik giyme hayali vardır.

Bu gelinliği almayı geçtik, kiralaması bile en düşük 1 emekli maaşı. Hemen diğer yanımda duran damatlığa bakalım. Onun da kaderi aynı. Bir damatlık bugün ya bir emekli maaşına, ya da bir asgari ücrete tekabül ediyor."

Bu noktada gelinlik fiyatlarının 2025 yılı itibariyle 20 bin TL ile 70 bin TL arasında değiştiğini, insanların ikinci ele yönelmeye başladığını hatırlatalım.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır