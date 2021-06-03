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TBMM'de kabul edildi! Borçlara yapılandırma geliyor

03.06.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vergi cezalarını, sigorta primlerini içeren ve bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

TBMM'de kabul edildi! Borçlara yapılandırma geliyor

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle; Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak. Ancak, düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, koronavirüs ile mücadele kapsamında verilen para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan para cezaları kapsam dışında olacak.

Kabul edilen yasaya göre, 30 Nisan 2021 ve öncesinde beyana dayanan vergilerde verilmesi gereken beyannamelerin vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları, 2021 yılı için 30 Nisan 2021 tarihine kadar tahakkuk eden vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, gecikme cezaları, idari para cezaları, SGK tarafından tahakkuk ettiği halde ödenmemiş, sigorta primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezaları belediyelerin amme alacakları da düzenleme kapsamında yer alıyor.

Yapılacak düzenleme kapsamında, belediyelerin su, atık su ve katı atık ücretleri, aldığı bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırılacak.

Motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek.
Yapılandırmadan faydalanacaklar, ödemelerini 6, 9, 12 ve 18 aylık taksitler halinde ödeyebilecekler.

Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları, yapılan düzenlemeyle dikkate alınmayacak.

(DHA)

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