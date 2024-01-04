TBMM’ye dilekçe yağdı; ‘25 yıl evli kalan kadın emekli olsun, nöbetçi cami, nafaka…’ daha neler neler!

TBMM Dilekçe Komisyonu'na dilekçe üstüne dilekçe yağıyor. Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu'na 28. Yasama Dönemi'nin başladığı 15 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 15 Kasım 2023'e kadar 5 bine yakın başvuru yapıldı. Komisyona kadınlardan gelen dilekçelerin sayısı 1453 olurken erkekler ise 3 bin 501 dilekçe gönderdi. Meclis'ten serpme kahvaltının kaldırılmasını isteyen de vardı, evlilikte 25 yılını tamamlayan kadınlara emeklilik hakkı tanınmasını talep eden de...

KOMİSYONA DİLEKÇE YAĞDI

Vatandaşların istek ve şikayetlerini ilettiği komisyona dilekçe yağdı. Mahallesine nöbetçi cami isteyen de var, 25 yıl evli kalan kadının emekli olmasını talep eden de. İşte o ilginç dilekçeler.

BİNLERCE DİLEKÇE TEK TEK OKUNDU

Kimi nöbetçi cami istedi, kimi serpme kahvaltı yasaklansın dedi. Binlerce dilekçe tek tek okundu. Birbirinden ilginç istekler gündem oldu.

"SERPME KAHVALTI KALDIRILSIN"

Bir yılda 5 bin dilekçe gönderildi ve o dilekçeler arasında birbirinden ilginç istekler var. Serpme kahvaltı kaldırılsın, 25 yıl evli kalan kadın emekli sayılsın, sürekli nafaka kaldırılsın, mahallede nöbetçi cami olsun talepleri geldi.

Komisyona kadınlardan 1453 dilekçe geldi. Erkekler 3 bin 501 dilekçe yolladı.

SHOW Haber mikrofonuna konuşan vatandaşlar da kendi isteklerini de iletti. Vatandaşlar, "Hükümet emeklileri düşünsün, ÖTV'ye düzenleme gelsin, eşitlik olsun" taleplerini de ekranlardan iletti.







