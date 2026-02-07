TBMM’ye dilekçe yazdı! Düğünlerdeki o geleneğe ‘ceza uygulansın’ talebi!

Antalya'da yaşayan ve Türk lirasının manevi değerinin düğünlerdeki takı törenlerinde yapılan yanlış uygulamalarla zarar gördüğünü söyleyen Halit Mert, TBMM Dilekçe Komisyonu'na e-Devlet üzerinden başvuruda bulundu.

MANEVİ DEĞERİNE ZARAR VERİYOR

Halit Mert dilekçesinde düğün, nişan ve benzeri törenlerde Türk lirasının delinmesi, yere atılması ve farklı şekillerde kullanılması gibi uygulamaların paranın fiziki bütünlüğüne ve manevi değerine zarar verdiğini belirterek, bu konuda yasal düzenleme yapılmasını talep etti.



Türk töresinde takı törenlerinin yeni evlenen çiftlere maddi destek sağlamak amacıyla yapıldığını ifade eden Mert, bu törenlerde Türk parasının toplu iğneyle asılması, bantla yapıştırılması, yere ya da havaya atılması ve dans sırasında üzerine basılması gibi uygulamalarla zarar gördüğünü söyledi.



CEZA UYGULANMASINI TALEP ETTİ

Türk Parasını Koruma Kanunu'nda genel hükümler bulunduğunu, ancak törenlerde uygulanacak yöntemlere ilişkin açık bir düzenleme olmadığını belirten Mert, takıların zarfa koyma ya da sandığa atma gibi yöntemlerle verilebileceğini, buna uymayarak Türk parasının manevi değerini zedeleyenlere ceza uygulanabileceğini söyledi

Kaynak: DHA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır