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TBYD Başkanı duyurdu: Bir alkol grubuna daha zam geldi!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
16.01.2025 14:26
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Bir rakı grubuna daha zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden bir rakı grubuna daha zam geldiğini açıkladı.

TBYD Başkanı duyurdu: Bir alkol grubuna daha zam geldi!

Alkol ürünlerine peş peşe zam geliyor. Daha öncesi iki markaya daha zam gelmişken bugün Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yeni zammın daha haberini verdi.

iStock-1459369393

Dündar, paylaşımında zamlı fiyat listesini de paylaşarak, "Zam yağmuru devam ediyor" sözlerini kullandı.

Dündar'ın paylaşımı şu şekilde:

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
rakı Zam Tekel bayi
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