TBYD Başkanı duyurdu: Bir alkol grubuna daha zam geldi!

Alkol ürünlerine peş peşe zam geliyor. Daha öncesi iki markaya daha zam gelmişken bugün Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yeni zammın daha haberini verdi.

Dündar, paylaşımında zamlı fiyat listesini de paylaşarak, "Zam yağmuru devam ediyor" sözlerini kullandı.

Dündar'ın paylaşımı şu şekilde:

